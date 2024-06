Diadema é a única prefeitura a ter um estande na FCE Cosmetique pelo segundo ano seguido

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e o Polo Cosmético de Diadema inauguraram na manhã desta terça (04) seu estande na maior feira de cosméticos do Brasil, a FCE Cosmetique. Considerada uma feira onde empresas buscam outras empresas para parcerias e negócios, a FCE espera cerca de 22 mil visitantes, e mais de 500 empresas e marcas.

E, pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Diadema é o único município a convidar empresas locais para apresentarem seus produtos e serviços em um estande municipal, custeado totalmente pelo poder público. Em 2023 foram 8 empresas, neste ano foram 10, cada uma com seu espaço próprio, além de serviço de buffet, recursos audiovisuais e espaço comum para reuniões, em um investimento total de cerca de R$ 200 mil.

“Devido ao sucesso do ano passado, tivemos que ampliar nosso estande e mesmo assim tivemos lista de espera,” explicou Lúcia Bueno, da SEDET, coordenadoria do Polo Cosmético. “Das empresas aqui hoje, muitas estão tendo a oportunidade de expor pela primeira vez e todas com expectativa de fecharem muitos negócios.”

“Pra gente, é muito importante,” completou a primeira-dama Inês Maria, que prestigiou a abertura do espaço. “Esse estande segue a lógica da gestão Filippi de valorizar toda a cadeia de produção, da matéria prima à embalagem, passando pelo maquinário, os laboratórios, as pesquisas, o desenvolvimento do produto… Todos estão aqui representados e é muito gratificante presenciar o Polo Cosmético em ação, poder estar junto, trocando ideia com as empresas. Se faz bem pra elas, também faz bem pra cidade.”

Na abertura também estavam a vice-prefeita Patty Ferreira e o diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, Marcelo Strama, ambos ex-secretários de Desenvolvimento Econômico de Diadema, para dar as boas vindas ao novo secretário, Adi dos Santos. “Tenho muito orgulho de assumir a secretaria neste momento de união de forças entre o capital e o trabalho, o que representa bem a visão de Diadema sobre o desenvolvimento,” comentou o secretário.

Para a vice-prefeita, são ações como essa que fortalecem a indústria de cosméticos, uma das que mais empregam na cidade. “É importante deixar claro que a Prefeitura e o Polo estão à disposição da Indústria, do Comércio e dos prestadores de serviço da área cosmética de um modo geral, pois quando um cresce, cresce também todo o seu entorno,” completou Patty.

“Muitas pessoas questionavam, ano passado, o porquê de pagar um estande para as indústrias,” lembrou Strama. “Será que elas não tinham dinheiro para terem seus próprios estandes? E a resposta é simples: Promover e melhorar o ambiente de negócios na cidade tem tudo a ver com essa sinergia entre poder público e a indústria. Ao oferecer a oportunidade das empresas fecharem mais negócios, elas contratam mais, aumenta a geração de renda e a arrecadação do município e gera mais emprego, que é o que importa.”

“Universo conspirando a favor”

Maisa Zanetti, diretora da Proquimo, acompanhava de perto a instalação dos materiais de sua empresa no estande do Polo e estava empolgada com a oportunidade. “A gente sabe da importância dessa feira para o setor e estar aqui, junto com o Polo Cosmético, que é uma força da cidade de Diadema, é uma honra e as expectativas são as maiores,” afirmou.

A Proquimo era o único laboratório de controle de qualidade ali, um serviço muito buscado no setor farmacêutico e que começa a ser buscado por empresas pequenas e médias de cosmético visando um melhor resultado em seus produtos. “Estamos há mais de 20 anos em Diadema e nunca tivemos um convite desse tipo. E justo quando o mercado vai se abrindo para nós, veio a oportunidade. É o universo conspirando a favor.”

O sucesso dos expositores do ano passado elevou as expectativas para este ano. “Todos viram bons resultados e estão vendendo até hoje graças a contatos feitos naquela feira em 2023,” pontuou Paulo Khalil, da Samara Embalagens, outra empresa que também estava na feira pela primeira vez e dava os toques finais em seu espaço. “Temos certeza que faremos bons negócios aqui.”

Estão presentes no estande do Polo Cosmético, além da Proquimo e Samara Embalagens, as empresas BEG Indústria, IPQ, Lipson Cosméticos, MIDELT, Multilabor, Plasmedix, Pharmak Máquinas e Equipamentos e Reci Embalagens.

A FCE Cosmetique (e a FCE Pharma, voltada à indústria farmacêutica) acontece de 4 a 6 de junho, no pavilhão da SP Expo, na divisa de São Paulo e Diadema. Mais informações em https://www.fcecosmetique.com.br/