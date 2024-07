Diadema dobra número de ecopontos em três anos

Motivo de alegria para quem se preocupa com o meio ambiente, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, alcançou em junho, Mês do Meio Ambiente, a brilhante marca de dobrar a oferta de ecopontos, nos últimos três anos. O 16º Ecoponto Municipal foi entregue no dia 26 de junho, na avenida Curió nº 121, próximo à praça Celite, no Jardim Campanário.

De fácil acesso para toda a população do bairro, o novo ecoponto foi construído ao lado do Núcleo Habitacional 18 de Agosto e também é vizinho do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Norte e do Ginásio Poliesportivo Eduardo de Jesus.

Segundo o DLU – Departamento de Limpeza Urbana, na semana que antecedeu a cerimônia oficial de inauguração, a população já começou a encher as caçambas do ecoponto, totalizando seis viagens.

A Associação dos Moradores do Núcleo comemorou a chegada do novo ecoponto da Prefeitura. No ato de entrega, a entidade foi representada por Sabino Fidélix Pereira. “Nosso coletivo é composto por 16 dirigentes, mas como nem todos puderam estar presentes, gostaria de representá-los e agradecer à Prefeitura porque esse ecoponto será muito útil para melhorar a limpeza e organização da nossa área, tornando tudo mais bonito e saudável para toda a comunidade residente”, falou Sabino.

Os moradores Cícero Pereira da Silva e Luciano Silva do Nascimento também já estão aproveitando para despejar sacos de entulho nas caçambas. “Pra gente ficou ótimo ter esse local bem perto do nosso núcleo”, disse Cícero. Completando a declaração do colega, Luciano afirmou que “agora está muito mais saudável e bonito, porque limpeza é saúde; antes era um verdadeiro lixão a céu aberto, mas agora está tudo limpo e organizado”.

Durante o ato de inauguração, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, destacou que é responsabilidade de todos tornar a cidade mais limpa e mais feliz. “A Prefeitura está fazendo a parte dela, investindo recursos e dobrando o número de ecopontos. Mas todos nós que moramos em Diadema, precisamos fazer um esforço permanente. A cidade é nossa casa, portanto merece a mesma limpeza e atenção que dedicamos à nossa moradia”, ensinou o prefeito.

“Em 2021, quando a equipe do prefeito Filippi tomou posse, encontrou apenas oito ecopontos em funcionamento. Desde então, estamos trabalhando muito para tornar a cidade cada vez mais limpa, multiplicando locais apropriados para a população descartar corretamente seus resíduos da construção civil e outros”, falou o secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Vaguinho. Também participaram da inauguração a vice-prefeita Patty Ferreira e vereadores da cidade.

Recentemente, a Prefeitura inaugurou outros dois ecopontos: Júpiter (Serraria) e Maria Leonor (Parque Reid).

Saiba mais: https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-inaugura-o-15o-ecoponto-municipal-na-rua-jupiter-serraria/ e https://portal.diadema.sp.gov.br/parceria-de-diadema-e-ecovias-resulta-em-mais-um-ecoponto-inaugurado-nesta-segunda/

SERVIÇO

Ecoponto Curió

Avenida Curió, 121 (ao lado do CRAS Norte) – Campanário

Horário: segunda a sexta (7h às 12h e das 13h às 16h)

Lista completa dos 16 Ecopontos Municipais (e outras informações úteis): https://portal.diadema.sp.gov.br/meioambiente/coleta-seletiva-e-ecopontos/