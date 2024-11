Diadema divulga resultado final de projetos e pontos de cultura da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura de Diadema divulgou, nessa quarta-feira, 30 de outubro, os projetos selecionados por meio da Lei Aldir Blanc. Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O valor total destinado a Diadema em 2024 foi de R$1.050,00,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

O secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi, destacou que a Política Nacional Aldir Blanc tem sido um indutor de fomento à cultura importantíssimo no Brasil todo. “Não seria diferente em Diadema. Neste primeiro ano de vigência da lei, conseguimos contemplar 85 proponentes, número que será ampliado na próxima etapa, quando devemos convocar um número adicional de contemplados, graças a recursos residuais que sobraram dessa primeira fase”, explicou.

Segundo Vannuchi, o convênio com o Governo Federal prevê ao menos mais quatro anos de Aldir Blanc em Diadema, com novas chances de inscrição e de seleção de projetos, retomando já em 2025, com novos editais de prêmios, de projetos continuados de pontos de cultura ou como fomento à produção cultural. “Trata-se de uma conquista da sociedade civil, mediada o tempo todo com o Conselho Municipal de Cultura, que participou ativamente da definição das diretrizes e que saberá orientar o desenho dos editais nos próximos anos. A Cultura de Diadema é potente, pujante, e não para”, concluiu.

Ao todo, 70 projetos, sendo 33 por meio das cotas raciais e para pessoas com deficiência (PCDs), foram selecionados nas áreas de artes cênicas e visuais; culturas populares e tradicionais; hip-hop; literatura e música. Para cada categoria, foram destinados R$15.000,00 (quinze mil reais), que serão distribuídos entre as propostas finalistas.

Também foram divulgados os resultados dos pontos de cultura. No total, foram selecionados 12 entidades culturais, sendo três pertencentes aos povos tradicionais e sete para pessoas negras, pardas, indígenas e para PCDs. Os resultados podem ser acessados no Diário Oficial de Diadema, pelo link https://arquivosanexos.diadema.sp.gov.br/arquivos_diario_oficial/publicacoes/2024/848/30102024_DOE_Diadema_747.pdf