Diadema discute papel do Conselho Gestor em Saúde na próxima segunda (25)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema retoma, nesta segunda-feira (25/03), os encontros do Ciclo Formativo para o Conselho de Saúde de Diadema para qualificar a atuação dos representantes do Conselho Municipal da Saúde, Conselho Gestor de Unidade e Conselho Popular de Saúde na cidade. A primeira aula de 2024 será às 14h, no auditório do Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, e terá como tema “Qual a função do Conselho Gestor?”.

Para isso, contará com a presença da assessora da SMS e responsável pela área de Apoio ao Controle Social, Marusa Fernandes da Silva, e da assistente social, Maria do Socorro Barbosa de Mesquita. As profissionais vão apresentar aspectos do conselho e sua atuação, além de esclarecer dúvidas dos participantes. A população também pode participar desses encontros gratuitos e não é preciso fazer inscrição prévia.

“A formação continuada é crucial para reflexão das ações cotidianas nos conselhos gestores e municipais de saúde, pois é no conselho o lugar de avaliação e efetividade das políticas públicas de saúde ofertada pelo município”, afirma Marusa Fernandes da Silva. E completa: “Debater sobre os objetivos do conselho, sua função e possibilidades é fundamental para sua plena organização e exercício”.

Entre as funções do Conselho Gestor estão propor ações para solucionar problemas identificados nos serviços, atendendo às necessidades de saúde da população.

Formação

O Ciclo Formativo teve início em 7 de agosto de 2023 e quatro encontros mensais com a presença de especialistas na área. As temáticas abordadas foram: A importância do Conselho de Saúde e o papel do/a Conselheiro/a; Política Pública de Saúde e Participação Popular; Política Pública de Saúde: Atenção Básica e Saúde Mental; e Por que falar da saúde da população negra? Mais de 200 pessoas participaram dos encontros.

Neste ano, a formação passou a ser periódica. Entre 15 e 23 de abril, os encontros ocorrerão nas quatro regiões do município com a realização da Pré Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, com o tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS Acontecer”.

Conselho Gestor

O conselho gestor é formado por representantes da gestão do serviço, trabalhadores e usuários. Os gestores do serviço são indicados pelo secretário de Saúde, os trabalhadores a partir da eleição interna, e o segmento usuário a partir da eleição do Conselho Popular de Saúde. O atual conselho iniciou sua gestão em maio de 2023 com duração de dois anos.

Serviço:

Ciclo Formativo para Conselho de Saúde de Diadema

25 de março de 2024, segunda-feira, às 14h.

Local: auditório do Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso. Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.