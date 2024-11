Diadema dá início à Semana Interna de Prevenção de Acidentes

A Prefeitura de Diadema, em conjunto com o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), deu início na manhã da última segunda-feira, 25 de novembro, à SIPAT 2024 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes). O evento de abertura ocorreu no Auditório do Quarteirão da Saúde, no Centro, com a presença da vice-prefeita Patty Ferreira. “A participação de cada um de vocês hoje aqui é muito importante. A realização da Semana mostra o compromisso permanente que a Prefeitura mantém com o funcionário público na questão da segurança e prevenção de acidentes de trabalho”, afirma Patty.

A Semana é um evento anual realizado para conscientizar os servidores sobre a importância da segurança no trabalho e prevenir acidentes. Ela inclui palestras e atividades educativas focando em temas como saúde no ambiente de trabalho e segurança.

A abertura do evento contou com a participação da Orquestra da Nova Casa da Música de Diadema, que interpretou diferentes estilos musicais, como pop, samba e canções da Bossa Nova e do Carnaval.

A palestra da abertura foi proferida pela professora Simone Bramante, advogada especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e pesquisadora da USP do Núcleo TADT (Trabalho Além do Direito do Trabalho), com o tema “Assédio Moral, Sexual e Outras Violências no Trabalho”.

Ela apresentou a legislação nacional e internacional que caracteriza os casos de assédio no trabalho; os tipos de assédio e como combatê-los; novos tipos de assédio surgidos com o desenvolvimento de novas tecnologias online, novos riscos psicossociais, entre outros temas. De acordo com a advogada, o combate ao assédio vem ganhando cada vez mais apoio na sociedade. “Temos que entender que esse processo de mudança não se dá a passos largos, mas está em curso”, afirmou Simone.

Conscientização

De acordo com Keyth Cristina de Oliveira Mendes, agente comunitária de saúde e coordenadora da SIPAT 2024, a realização do evento é importante para reforçar a segurança e prevenção de acidentes dos servidores “A SIPAT é um momento de conscientização e reflexão das situações que interferem no bem-estar e qualidade do trabalho de cada servidor”, afirmou. “O verdadeiro significado da SIPAT é fortalecer a cultura de segurança no local de trabalho, criando um ambiente mais seguro e saudável para todos” disse a coordenadora.

Claudia Cetrone, do CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), que também faz parte da coordenadoria do evento, ressalta a variedade de temas da SIPAT, que reflete as mudanças da segurança e saúde do trabalhador nos dias atuais. “Um exemplo disso foi a palestra de abertura, sobre assédio, que abordou um tema hoje muito frequente em todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas”, disse.

Marcus Vinicius Alves de Oliveira, agente administrativo II da SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) gostou da temática e a organização do evento. “O evento nos proporciona atualizar e identificar situações no dia a dia que afetam a segurança e o bem-estar dos servidores, e que muitas vezes não percebemos”, ressaltou.

Confira a programação dos próximos dias de evento:

27 de novembro – quarta-feira

SINDEMA

Avenida Antonio Piranga, nº 1.156 – Centro

13h – Palestra “Uso Abusivo de Substâncias que causam Dependência Química)”, com o educador físico Antonio Claudio Gonçalves da Silva

Hospital Municipal de Diadema

Avenida Piraporinha, 1.682 – Piraporinha

14h e 20h – “Qualidade de Vida X Medicina Integrativa (Medicina que combina terapias alternativas, como fitoterapia, homeopatia, florais, aromaterapia, yoga, massagens, meditação e acupuntura, com procedimentos tradicionais de Saúde), com o Doutor José Roberto Dente

28 de novembro – quinta -feira

Abertura no Auditório do Quarteirão da Saúde Avenida Antonio Piranga, 700 – Centro

8h – Credenciamento e coffee break

9h – Palestra – “Cuidados com a Saúde Mental e Emocional” – com o psiquiatra Celso Ricardo Bueno; e Andréia de Conto Garbin, psicóloga com especialização em Saúde do Trabalhador e Gestão de Serviços Públicos de Saúde, com mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP). É também professora doutora pelo Departamento de Saúde Ambiental da FSP-USP, e participa do Núcleo Semente – Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao Trabalho do Instituto Sedes Sapientiae

12h – Encerramento