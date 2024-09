Diadema convoca trabalhadores para 71 vagas na cidade

A Prefeitura de Diadema, por meio do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (Emprega Diadema), realizou nesta quinta (5) processo seletivo para duas empresas da cidade, que juntas oferecem 71 vagas.

Para isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) convocou cerca de 300 pessoas já cadastradas na plataforma online do Emprega Diadema, pessoas cujos perfis já se encaixavam com os requisitos de cada vaga. Os cargos eram de motorista, operador de produção, operador de caixa, repositor, atendente, ajudante de cozinha, auxiliar de produção e auxiliar de limpeza. Os salários vão de R$ 1.576,00 a R$ 2.400,00.

Dos 300 convocados, por whatsapp e ligação telefônica, cerca de 140 confirmaram presença na seletiva e foram entrevistados por cinco recrutadoras a serviço das empresas. Muitas pessoas já saíram dali com a vaga garantida.

Para as empresas, o apoio do Emprega Diadema é um recurso valioso de economia de tempo e recursos, uma vez que concentram em poucas horas um processo que levaria até semanas se feito um a um. O que favorece também os trabalhadores, que conseguem se candidatar a diversas vagas, em diversas empresas, de uma só vez, também economizando tempo e dinheiro.

Pleno emprego

Segundo a SEDET, Diadema vive atualmente quase que um pleno emprego, com taxas de desemprego bem baixas, na faixa dos 6%. Isso deixa as pessoas mais seletivas, pois passam a procurar trabalhos mais bem remunerados, com mais benefícios e perto de suas residências. Uma das empresas chegou a afirmar que, na prática, é o trabalhador que entrevista a empresa, e não o contrário, em busca de mais qualidade de vida. Por isso, setores como o de Comércio, Serviços e até mesmo a Indústria estão até aceitando candidatos com ensino fundamental e sem experiência, que possam ser treinados no local de trabalho.

Interessados nas vagas oferecidas pelo Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda devem cadastrar seus currículos no site https://emprega.diadema.sp.gov.br. Empresas que oferecem vagas também podem cadastrá-las sem custo na mesma plataforma.