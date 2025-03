Diadema convoca 17 candidatos aprovados em Concursos Públicos

A Prefeitura de Diadema divulgou nesta segunda, dia 24 de março, editais que convocam 17 candidatos aprovados em Concursos Públicos. São 5 professores de Educação Básica I – Concurso Público nº 40 (Edital 003/2020), 4 Professores de Educação Física – Concurso Público nº 40 (Edital 003/2020), 5 Agentes de Apoio Escolar – Concurso Público nº 43 (Edital 001/2024), 2 Agentes Administrativos II – Concurso Público nº 43 (Edital 001/2024) e 1 Agente de Serviços Gerais – Concurso Público nº 43 (Edital 001/2024).

Eles devem comparecer no dia 28 de março (sexta-feira), às 13h30, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Rua Cidade de Jundiaí, 40, 2º andar – Vila Santa Dirce – próximo à parada Imigrantes do Corredor de Trólebus Jabaquara – Ferrazópolis). Todos devem levar os seguintes documentos de identificação: RG, CPF, NIS/PIS/PASEP e documentos que comprovem os requisitos do Edital. O não comparecimento indicará a desistência do cargo.

Confira as convocações

https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/Edital-Convocacao-28-03-2025-DPIDO.pdf

https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/Edital-Convocacao-28-03-2025-DPIDO-COMPLEMENTO.pdf