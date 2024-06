Diadema convida população para mutirão de plantio de 800 árvores nativas

Para deixar a cidade bonita, saudável e com muito mais qualidade de vida, o Programa Refloresta Diadema vai promover um plantio solidário de 800 mudas de árvores típicas da Mata Atlântica. A atividade, que vai acontecer no próximo sábado, 29 de junho, das 9h às 12h, é livre e aberta ao público em geral. O ponto de encontro é na frente do portão principal do Parque do Paço, região central.

O mutirão de arborização, finalizando a programação do Mês do Meio Ambiente de Diadema, é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. “Convidamos a população a participar deste plantio solidário de árvores com a gente. Tragam também seus amigos e familiares. Vamos reflorestar a nossa cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Vaguinho.

Ao todo, 800 mudas de árvores nativas estarão disponíveis para o mutirão. O evento é aberto ao público em geral e as orientações técnicas do plantio serão dadas pelos servidores da Prefeitura no próprio local.

Reflorestando a cidade

Lançado em setembro de 2022, o Programa Refloresta Diadema foi criado para ampliar a cobertura vegetal do município. A iniciativa é uma ação fundamental do poder público para melhoria da qualidade de vida da população.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a meta da pasta é totalizar o plantio de 2.000 mudas de árvores nativas até o final deste mês de junho.

“O incremento da arborização urbana é importante porque promove a melhoria da qualidade do ar, o embelezamento da paisagem, fornece abrigo para a fauna silvestre, dentre outros benefícios”, explicou a bióloga Ruth Ramos, diretora do Departamento de Gestão Ambiental.

“O plantio será também uma extraordinária aula prática de educação ambiental para pessoas de todas as idades. Imperdível!”, completou a diretora.

Segundo a coordenação do Programa Refloresta Diadema, no mutirão serão plantadas as seguintes espécies nativas da Mata Atlântica: Jequitibá branco e rosa, Ipê roxo, Araçá, Guaiuvira, Dedaleiro, Aroeira-pimenteira, Paineira, Jatobá, Ingá, Goiabeira, Capororoca, Jerivá, entre outras.

SERVIÇO

“Refloresta Diadema: Plantio Solidário de Árvores da Mata Atlântica”

Data/Horário: sábado, 29/6, das 9h às 12h

Ponto de encontro: entrada principal do Parque do Paço (avenida Antônio Piranga, 1380 – Centro)