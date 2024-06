Diadema conquista Selo Prata por boas práticas no cuidado a pessoas com HIV/Aids

As ações desenvolvidas no cuidado a pessoas com HIV/Aids pelo Centro de Referência (CR) em IST/Aids e Hepatites Virais de Diadema receberam, nesta quarta-feira (26/06), o Selo Prata do Programa de Qualificação de Boas Práticas para municípios com Serviços Especializados em HIV/AIDS. A premiação, concedida pela Coordenação Estadual de DST/AIDS do Estado de São Paulo – CRT – Centro de Referência e Treinamento, ocorreu no Espaço Hakka Plaza, em São Paulo.

O selo é conferido, pelo período de 2022-2023, em reconhecimento às boas práticas de gestão, vigilância, promoção, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento do HIV/AIDS, nas categorias outo, prata e bronze. O processo de qualificação estimula a melhoria contínua e sustentada das ações nos municípios, destacando os esforços de Diadema na luta contra o vírus.

Para o coordenador municipal, Alexandre Yamaçake, o selo representa um avanço significativo na rede de cuidados e evidencia o crescimento contínuo do trabalho realizado. “Expressamos gratidão pelo reconhecimento estadual e reafirmamos nosso compromisso contínuo com a redução de novos casos na cidade, promovendo estratégias cada vez mais eficazes para integrar serviços especializados em IST/Aids no cotidiano da população”, afirmou.

A coordenadora adjunta, Silvana Pessoa, ainda destaca que essas boas práticas refletem “o bom funcionamento, a confiabilidade das informações e a eficiência das atividades de gestão, permitindo a identificação de desafios comuns e suas soluções”.

Atualmente, o Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Diadema presta acompanha 1.740 pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). A rede municipal disponibiliza testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites virais B e C, além de autoteste de HIV e insumos preventivos como preservativos internos e externos, Pep e Prep, reforçando seu compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida de seus cidadãos. Para mais informações, procure sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência ou o CR Diadema.

CR

O Centro de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids e Hepatites Virais é composto por ambulatório especializado em infectologia, onde ocorrem as consultas clínicas agendadas, e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O CTA atende sem necessidade de agendamento prévio, de segunda à sexta, das 9h às 16h, com equipe multidisciplinar (psicólogos e enfermeiros) voltada à estratégia para qualidade do diagnóstico e atenção à saúde.

Serviço:

Centro de Referência (CR) em Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids e Hepatites Virais / Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde

Avenida Antônio Piranga, 700, 2º andar – Centro