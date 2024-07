Diadema conclui instalação de luzes de LEDs em três bairros da cidade

A Prefeitura de Diadema concluiu a troca das antigas luminárias a vapor de sódio, por luzes de LED, em três bairros. Eldorado, Campanário e Inamar já estão com as ruas mais iluminadas e mais seguras. As trocas das lâmpadas fazem parte da modernização da iluminação pública do município que passará a ser 100% com luzes de LED. Além disso, a iluminação de alto rendimento deixa a cidade mais bonita e o consumo de energia é menor. Neste processo serão substituídas 14.000 lâmpadas. Somados aos 11.400 pontos de LED, em funcionamento, o município contará com mais de 25 mil luminárias instaladas pelo novo sistema.

Outra melhoria que Diadema ganha com a modernização da iluminação é o processo de georreferenciamento que está sendo feito junto com as trocas das lâmpadas. Ele permite a localização exata do ponto de luz, o que facilita o trabalho de manutenção. A aplicação da tecnologia LED, ainda, insere Diadema no conceito de cidades inteligentes. O uso da inovação facilita a coleta de dados por sensores, melhorando o monitoramento e a prestação dos serviços públicos.

Núcleos Habitacionais – A iluminação com luzes de LED também envolveu os 219 núcleos habitacionais de Diadema, onde residem mais de 75 mil pessoas. As substituições das lâmpadas nessas localidades já terminaram, incluindo ruas principais, travessas e passagem. Para a moradora Roberta Silva dos Santos do Núcleo Habitacional Vila Popular, no bairro Vila Nogueira, a chegada da nova iluminação na comunidade só trouxe melhorias. “Trabalho com eventos e muitas vezes chego tarde da noite em casa. Tenho que descarregar coisas do carro e ficava com medo porque as luzes antigas eram amareladas e não iluminavam direito. Com as novas lâmpadas a rua fica mais clara e eu me sinto mais segura”, declarou.

Outra munícipe que notou a maior luminosidade das lâmpadas de LED foi Cássia Viesba, do Núcleo Habitacional Santo Ivo, no bairro Casa Grande. “Esta nova iluminação é uma maravilha. A anterior, as luzes apresentavam muitos defeitos e viviam queimando. Agora, a minha rua está toda iluminada e ficou mais fácil andar por aqui à noite”, disse.