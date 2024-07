Diadema: Comércio e Indústria mantêm contratações em alta

A geração de empregos na cidade de Diadema (que vinha em queda acentuada desde 2011 e só voltou a se recuperar a partir de 2021) atingiu 22.144 vagas em 2024 e desligou, no mesmo período, 20.264 trabalhadores, gerando um saldo positivo de 1.880 postos de trabalho. Isso é equivalente ao total de postos gerados nos doze meses de 2023. Os dados são do Novo Caged, o indicador do Ministério do Trabalho que mapeia regularmente essas informações.

O Comércio e a Indústria foram os setores que mais ampliaram postos em junho, com um total de 84 vagas. Já Construção Civil e Serviços fecharam o mês com saldo negativo de 58 vagas. No total, Diadema mais contratou do que demitiu pelo sexto mês seguido, um sinal de que os empregos em Diadema seguem em alta.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) atribui esse crescimento à coesão e alinhamento de políticas públicas nas três esferas governamentais, que tem sido um indutor de liberdade econômica em Diadema. A Economia Solidária e os empreendedores populares também colaboraram na elevação do número de microempreendedores individuais (MEI) ativos em Diadema, que já ultrapassam a marca de 27.800, mais da metade das empresas ativas na cidade.

A secretaria também apontou a nova lei de incentivos fiscais e a atuação do Polo Cosmético e do Emprega Diadema como aceleradores na geração de trabalho e renda no município.