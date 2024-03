Diadema começa trocar lâmpadas de sódio por luzes de LED

Começou em Diadema, pelos bairros Eldorado e Campanário, a troca de lâmpadas a vapor de sódio por luzes de tecnologia LED. O trabalho teve início pela manhã, nas ruas Mar do Norte e Mar das Filipinas, na região Sul, e ao mesmo tempo as substituições aconteciam em ruas do Campanário.

Nesses locais a modernização do sistema de iluminação pública da cidade será concluído em abril próximo e depois seguem as trocas de lâmpadas nos bairros Inamar, Taboão, Paineiras e Canhema.

A Prefeitura licitou a troca de cerca de 14 mil pontos de luz com a tecnologia LED. Esse tipo de lâmpada ilumina mais, tem maior durabilidade e a manutenção pode ser feita por até cinco anos. Até junho deste ano todo o sistema de iluminação pública da cidade será modernizado.

O uso da tecnologia LED insere Diadema no conceito de cidades inteligentes. Os municípios que utilizam esse tipo de sistema, conseguem fazer a coleta de dados por sensores, melhorando o monitoramento e a prestação dos serviços públicos. Além disso, a iluminação deixa a cidade mais bonita, mais iluminada e o consumo de energia é menor.

Outra melhoria que a cidade ganha é a implantação do processo de georreferenciamento, que irá permitir, depois das trocas de todas as lâmpadas, a localização exata de cada ponto de iluminação do município.

Diadema já vinha fazendo a troca de luzes de sódio por LED há algum tempo. Nesse processo foram substituídas 11.400 luminárias pelo novo sistema. Quando finalizar todas as trocas, o município terá mais de 25 mil pontos em LED e toda a iluminação pública da cidade estará modernizada.