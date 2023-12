Diadema começa revisão e atualização dos cadastros do Bolsa Família

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) está convocando beneficiários do Bolsa Família de Diadema que constam na listagem de pendência de revisão e/ou atualização para agendarem eventuais alterações cadastrais. Na cidade, cerca de 18 mil famílias precisam revisar seus dados.

Para isso, foi disponibilizado um site onde é possível fazer essa consulta pelo número do CPF. Caso haja pendências, o orientação é que procure seu CRAS de referência para agendar a atualização dos dados dentro do prazo: de 11/12 até 31/01. A não atualização pode acarretar bloqueio e até suspensão do benefício.

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR

ATENÇÃO: A listagem de pendência de atualização ou revisão cadastral é somente de famílias já beneficiárias do Programa Bolsa Família. Caso a beneficiária não conste na consulta, é porque nesse momento ela não está sendo convocada e não há nenhuma pendência.