Diadema coloca cultura no centro das políticas públicas com complexo cultural 

Aberto ao público em 1983, o Centro Cultural Diadema (CCD) é um complexo grandioso que acomoda o Teatro Clara Nunes, a Biblioteca Olíria de Campos Barros, o Museu de Arte Popular (MAP) e o Espaço Cândido Portinari. O espaço se ampliou com a intenção de interligar diferentes linguagens artísticas e acomodar cada vez mais pessoas para prestigiarem a arte e os eventos locais.

Biblioteca Olíria de Campos Barros

O espaço foi inaugurado em 6 de setembro de 1967 e foi considerado o primeiro equipamento cultural da cidade. Com a intenção de estimular a leitura e promover o acesso à informação, os munícipes podem encontrar um acervo de livros, CDs, DVDs e revistas. Também acontecem saraus, encontros literários e contações de histórias.

Em março de 2024 foi inaugurada a gibiteca, com mais de 1000 quadrinhos de variados gêneros literários. Ruymar Marazo, coordenadora da Rede Municipal de Bibliotecas, explicou o objetivo principal desse lugar. “Pretendemos dar visibilidade a essa categoria literária, para que os amantes dos quadrinhos possam desfrutar desse ambiente”, afirmou.

Desde 2024, uma vez por mês, o equipamento sedia o clube do livro Leia Mulheres. A ação é mediada pela bibliotecária Angelina Moreira de Souza e também por Ruymar Marazo e pretende valorizar a literatura feminina, além de criar uma rede de apoio entre as mulheres. Desde o início do ano, os participantes já leram “É Assim que acaba“, de Colleen Hoover; “Persépolis “, de Marjane Satrapi; “Entre Vinhos e Flores“, de Karla de Oliveira, entre outras obras.

Espaço Cândido Portinari

O centro dedicado à promoção da arte, cultura e educação foi aberto no final dos anos 1970. Com o objetivo de preservar o legado do pintor brasileiro Cândido Portinari, o local é recheado de exposições de arte, oficinas culturais, eventos educativos e programações voltadas ao desenvolvimento comunicativo da comunidade.

O espaço já foi palco para exposições fotográficas e informativas sobre a pandemia da COVID-19, negritude e a velhice. Também responsável pelo local, André Vieira, destacou a importância histórica e cultural do espaço para a cidade. “Foi pensado na necessidade do município possuir um lugar para exposições. Após a criação do MAP em 2008, o Espaço passou a ser responsabilidade do Museu, sendo lugar de exposições. Desde então, tivemos 16 edições de Águas de Iemanjá no espaço, além de várias outras exposições anuais“, disse. “Não existe lugar com mais visibilidade e alcance para exposições em Diadema do que o Espaço Cândido Portinari “, completou.

Teatro Clara Nunes

Com capacidade para 377 lugares, o Teatro foi mostrado ao público pela primeira vez em 1981. Além de receber uma programação cultural com mais de 20 peças mensais, o local também sedia reuniões e atividades do governo local.

Em maio de 2022, o atual Ministro da Economia, Fernando Haddad, recebeu o título de “Cidadão Diademense“, reunindo mais de 1.000 pessoas nos espaços interno e externo do Teatro Clara Nunes. As peças “O Pequeno Príncipe“, “Sítio do Pica Pau Amarelo”, “A Ciranda das Cinco Bailarinas“ e “4 Rosas Para Corina”, já fizeram história ao entreter os moradores de todo o município.

Museu de Arte Popular (MAP)

Aberto ao público pela primeira vez em 2008, o MAP serve como um espaço oficial para alocar exposições realizadas por artistas locais, por órgãos institucionais e até mesmo por alunos das escolas da região.

André Vieira, responsável pelo local, compartilhou quem foram os responsáveis pela criação do museu. “Junto com os artistas do município e os funcionários Zé Aparecido, Igor Stepanenko, André Alcântara e a Ginnio, o artista argentino Ricardo Amadasi idealizou o que seria esse espaço e como contribuiria para a sociedade“, explicou.

Desde o ano de inauguração, o ponto cultural já recebeu inúmeras exposições. Já foram expostos trabalhos sobre a escritora Maria Carolina de Jesus, a cultura italiana, espanhola, a estigmatização das doenças mentais (organizada pelos pacientes do CAPS Norte), o vírus da HIV e as vítimas da Ditadura Militar, sem contar na presença de projetos artísticos dos artistas nacionais Aécio de Andrade, Cícero Lourenço, João Cândido da Silva, Lourdes de Deus, Thaís Gomez, Odonagué e Waldomiro de Deus.

Além do Centro Cultural Diadema, a cidade tem outros 13 equipamentos públicos e culturais, promovendo acesso à cultura e às atividades culturais, nas suas mais diferentes manifestações, para todos os moradores.

Serviço

Centro Cultural Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro

Telefone: (11) 4056-3366



Crédito:Dino Santos e Mauro Pedroso