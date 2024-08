Diadema chega a 37 profissionais do Mais Médicos

Nesta semana, Diadema passa a contar com 37 profissionais do Programa Mais Médicos, do governo federal, atuando no Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Isso foi possível graças à chegada, nesta segunda-feira (26/08), de mais cinco médicos para compor as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Nogueira, Eldorado, Paineiras, Serraria e Piraporinha.

Divulgação/PMD

Para acolher e ambientar os profissionais, nesta semana, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) apresenta e atualiza os conhecimentos sobre rede municipal de saúde, prontuário eletrônico e outras especificidades do município. Os médicos já acompanham as atividades nas respectivas UBSs, dentro da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Saúde da Família

Diadema conta com 95 equipes de ESF, que representa 85% da cobertura do município. Cada grupo é formado por médico generalista ou especialista em Saúde da Família, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Em Diadema, todas as UBS contam ainda com equipe de saúde bucal.