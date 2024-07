Diadema certifica concluintes do curso Culinária Básica

Mais uma turma de alunos concluiu curso oferecido pelo Projeto Cozinha Criativa da Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema. Desta vez 18 moradores da cidade terminaram a formação “Culinária Básica com Introdução à Economia Solidária”, que qualifica para a área da alimentação, visando colocações no mercado formal de trabalho ou em iniciativas que geram renda.

O curso é oferecido gratuitamente pelo município, via Secretaria de Segurança Alimentar, que em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Fundação Florestan Fernandes realiza a capacitação em 15 encontros.

As aulas acontecem duas vezes por semana e além da parte prática, com preparo de receitas e dicas de como fazer o aproveitamento integral dos alimentos, os alunos recebem informações sobre as boas práticas na higiene e manipulação dos ingredientes. Na parte teórica é ensinado sobre a relevância da alimentação saudável, do consumo consciente sustentável e como fazer leitura de rótulos.

André Baldini/PMD

Tem ainda o aprendizado sobre economia solidária, que desperta nos alunos o interesse em produzir, além da assessoria da Incubadora Pública de Empreendimentos Populares Solidários (IPEPS) que garante participações em feiras e eventos.

Outra questão importante para quem faz o “Culinária Básica” é o ingresso direto para outro curso que o Cozinha Criativa oferece, que é “Aperfeiçoamento em Culinária e Gestão de Empreendimentos”. Esta formação é um aprofundamento da primeira, que leva o interessado a ter mais conhecimentos sobre a questão alimentar, plano de negócios e gestão de empreendimentos, entre outras coisas.