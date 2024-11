Diadema celebra cultura afro em agenda cultural

A programação cultural da segunda quinzena de novembro em Diadema está repleta de eventos que valorizam a ancestralidade afrodescendente e os elementos da cultura hip-hop. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra e à programação da 23ª edição do Kizomba – Festa da Raça, todos poderão participar de diversas atividades espalhadas pelos equipamentos culturais da cidade.

Os amantes do hip-hop poderão prestigiar, no domingo, 17 de novembro, no Centro Cultural Canhema, a partir das 10h, o 25º Aniversário da Casa do Hip-Hop. O evento vai contar com batalhas de MCs, breaking, sets de DJs, dança e grafitti ao vivo.

Para os entusiastas da música, na quarta-feira, 20 de novembro, na área externa do Centro Cultural Diadema, às 16h, irá acontecer o Show da Consciência Negra. A programação inclui shows de Sandro Luiz, do trio formado por Beto Criolo, Nelsão e DJ Elcin, e das cantoras Bruna Black e Fabiana Cozza.

Sábado, dia 30 de novembro, o Centro de Referência das Culturas dos Povos Tradicionais e Matrizes Africanas Pai Francelino De Shapanan, localizado dentro do Centro Cultural Nogueira, irá sediar, a partir das 13h, rodas de conversa, apresentações musicais e cortejos destinados à valorização e preservação da cultura afrodescendente.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira a programação (sujeita a alteração)

18/11 – Segunda-feira – 14h (Encontro)

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

KIZOMBA: Mancala Awelé – 06 anos

Um encontro onde o público é convidado a conhecer um dos jogos africanos mais antigos do mundo que trabalha, de forma lúdica e com materiais sustentáveis, o raciocínio matemático e o desenvolvimento de estratégias entre os competidores.

20/11 – Quarta-feira – 16h

Centro Cultural Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro

Show da Consciência Negra

Ponto máximo das celebrações da 23ª Kizomba, o primeiro Dia da Consciência Negra a ser celebrado com feriado em todo o território nacional, conforme lei federal sancionada em dezembro de 2023 pelo Presidente Lula, trará a Diadema apresentações inspiradoras de Sandro Luiz, do trio formado por Beto Criolo, Nelsão e DJ Elcin, e das cantoras Bruna Black e Fabiana Cozza.

21/11 – Quinta-feira – 19h

Biblioteca de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

KIZOMBA: Exposição Fotográfica: Breaking e Suas Expressões – Livre

Celebrando a representatividade preta nas periferias de Diadema, Sarará Rodrigues mostra a força do breaking em uma exposição com resistência, identidade e orgulho, destacando eventos marcantes da cultura Hip Hop. Até 11/12.

CENTRO CULTURAL TABOÃO

22/11 – Sexta-feira – 19h30 (Música)

Centro Cultural Taboão

Av. Dom João VI, 1393 – Taboão

KIZOMBA: Banda Groovy Nation – Livre

A banda realiza um trabalho voltado para a Black Music, muito conhecida e tocada no exterior e também no Brasil.

23/11 – Sábado – 15h (Cultura Popular)

CEU Das Artes

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim União

KIZOMBA: Festa Comunitária Cidadã – Livre

Com atrações para toda a família, a festa contará com apresentações de ballet infantil, roda de capoeira, show da banda Punk e Raça Reggae, danças e participação especial do Circo Escola, com o menor carrinho do mundo com Trakina e seus Traks. Além de maquiagem artística infantil, brinquedos infláveis, show de mágica, serviços básicos de saúde, DJ e distribuição gratuita de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão doce.

18h30

Centro de Formação Carlos Kopcak

R. Manoel da Nóbrega, 155 – Centro

1° Seminário Trancistas Em Movimento: O Futuro é Ancestral e Prêmio Ordalina Cândido

Lidia Xavier, Crioleza Sarah e Suzana Maria, referências na área da beleza preta, discutirão o futuro e a ancestralidade do trabalho das trancistas, mediado por Gabe Imani. Com o apoio do Coletivo Suka Trancistas de Diadema, o evento também contará com a entrega do Prêmio Ordalina Cândido, em homenagem às trancistas da cidade.

27/11 – Quarta-feira – 19h (Encontro)

Centro Cultural Vladimir Herzog e Biblioteca Paineiras

KIZOMBA: Festa da Raça – Livre

Uma noite de apresentações das oficinas que dialogam com a cultura negra, como Trança Afro, Roda de Capoeira, Samba Rock e Costura Criativa, com participação do grupo Tribo Mubanjí Africanidade. O evento contará com as barracas dos coletivos de afroempreendores da cidade.

30/11 – Sábado – A partir das 13h (Cultura Popular) – Livre

Centro De Referência Das Culturas Dos Povos Tradicionais E Matrizes Africanas Pai Francelino De Shapanan

R. Marcos de Azevedo, 240 – Vila Nogueira

13h – KIZOMBA: Intolerâncias, Acolhimentos e Aquilombamentos

Uma roda de conversa sobre intolerâncias nas casas de axé e as maneiras como três zeladoras de diferentes raízes, Ketu, Angola e Mina-Gêge, lidam com o preconceito e acolhem pessoas em seus terreiros, verdadeiros quilombos urbanos e contemporâneos.

14h30 – KIZOMBA: Maracatu Sementes de Macaíba

O Grupo Sementes de Macaíba apresenta um cortejo de maracatu de baque virado pelas ruas do bairro Vila Nogueira, promovendo esta manifestação de cultura popular e o enriquecimento humano da população local, com música, dança, canto e brincadeiras.

15h30 – KIZOMBA: Samba de Caboclo

O grupo de jovens da tradicional casa Ilê Axé Nochê Abê Manjá Orubarana apresentará chulas, toadas e cantigas, e promoverá um encontro lúdico com a mais autêntica expressão do samba de caboclo, também conhecido como samba duro ou de roda.