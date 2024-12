Diadema celebra avanços nas políticas públicas para a juventude

Nos últimos quatro anos, a Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude de Diadema consolidou um trabalho que impactou positivamente a vida dos jovens da cidade. Por meio de ações transversais, o órgão reafirmou seu compromisso em construir um futuro melhor e fortalecer o diálogo com a juventude local.

Entre os destaques desse período está a realização da Conferência Municipal de Juventude, que promoveu a participação ativa dos jovens na formulação de políticas públicas. Além disso, a representação em conferências estaduais e nacionais ampliou a voz da juventude de Diadema em pautas de relevância nacional.

A reativação do Conselho Municipal de Juventude também foi um marco significativo, criando um espaço essencial para o diálogo entre sociedade civil e governo. Outras ações, como rodas de conversa e ações com o Carro da Vacina, reforçaram a presença da coordenadoria junto à comunidade.

Na área de educação, a reintrodução de cursos populares fortaleceu parcerias com instituições de ensino locais. Já o Programa Adolescente Aprendiz contou com a participação ativa da coordenadoria no conselho gestor, contribuindo para ajustes e melhorias no programa.

Os diálogos regionais também foram intensificados. A atuação de Diadema no Consórcio Intermunicipal do ABCD, por exemplo, resultou em um planejamento participativo que integrou o Grupo de Trabalho Juventude (GT Juventude), coordenado por Diadema por dois anos.

A implantação da Van da Cidadania — em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) — levou serviços de assistência diretamente às ruas, alcançando um maior número de jovens. Nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), rodas de conversa e grupos de jovens tornaram-se ações permanentes, fortalecendo o vínculo com a comunidade.

Para registrar as conquistas e diretrizes dessa caminhada, foi lançado o Almanaque das Coordenadorias, que destacou as políticas fundamentais para a promoção da cidadania e democracia.

Ao finalizar este ciclo, a coordenadora Rafaela Boani, que liderou a Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude de Diadema, celebrou os avanços alcançados: “Diadema é uma cidade de juventudes com enormes potenciais. Aqui nasci, vivi, cresci, lutei, ocupei e resisti. Tenho certeza de que nossa juventude continuará sendo protagonista na construção de um futuro melhor. Só a luta muda a vida!”, afirmou Rafaela.