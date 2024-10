Diadema capacita moradores para a área da gastronomia

Nesta semana, no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CRESAND), uma turma de 23 alunos participou da Oficina de Cupcake realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar via Projeto Cozinha Criativa.

O objetivo da capacitação, ministrada no último dia 14 de outubro, foi o de estimular a geração de renda e oferecer para os moradores de Diadema uma oportunidade de retorno ao trabalho. Esse mercado pode ser o formal, com carteira assinada, criação do próprio negócio por meios individuais ou a formação de grupos solidários.

Novas inscrições – Ao término do aprendizado de como fazer os minibolos coloridos novas inscrições já foram abertas pela Prefeitura. As formações também são na área alimentar e acontecem ainda neste mês de outubro. No dia 21/10 será realizada a oficina de “Panetone e Chocotone” e, dia 23/10, a de “Salgados Assados”.

Os pedidos das matrículas garantindo as participações nos workshops deverão ser feitas das seguintes formas: ligando para o telefone (11) 4053-3940, de segunda a sexta, das 8h30 às 14h, ou por meio dos links: https://forms.gle/Zyp5Sq4AGWU8Bs2a7, para a oficina de Panetone, e https://forms.gle/6mjzbqiyxRY1Fdne9, para a de Salgados. Nas duas situações as inscrições serão confirmadas por e-mail e permanecerão abertas até o preenchimento de todo o lote reservado para cada curso.

Cada formação abre vagas para até 30 alunos e só pode se inscrever quem for morador de Diadema. Ambas são gratuitas e serão ministradas no CRESAND, das 9h às 13h.