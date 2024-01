Diadema aumenta postos de atendimento do cartão Sou

A Prefeitura de Diadema está ampliando a instalação de postos de atendimento do cartão Sou em estabelecimentos comerciais para facilitar o acesso dos usuários à menor tarifa do transporte coletivo da cidade e à possibilidade de usar a integração temporal e o Passe Domingão. E a recarga, que antes só era possível com dinheiro, agora permite o acerto no crédito e débito e, dependendo do local, no pix.

O secretário de Mobilidade e Transportes, Vanderly Lima, disse que o serviço de auto atendimento irá para todos os bairros. “Queremos popularizar o cartão Sou, com tarifa congelada em R$ 4,25, Passe Domingão a R$ 2,00 e mais a integração temporal, que é descer em qualquer ponto e pegar outro ônibus sem pagar nada, sem precisar passar pelo terminal”, explicou. Durante a semana o prazo para a integração é de 60 minutos, e no domingo é de 90 minutos.

O novo posto de auto atendimento (máquina) está funcionando desde a semana passada na Ultrafarma do Serraria, que fica na av. Lico Maia, 567, onde é possível fazer recarga e compra de crédito do cartão Comum pagando em débito, crédito e pix. O estabelecimento funciona de segunda a domingo das 7h às 22h.

Mais serviços em aplicativos e espaços físicos

O secretário comentou que através dos aplicativos CittaMobi, PicPay e RecargaPay é possível fazer o cadastramento dos cartões Comum, Estudante e Sênior, a compra de créditos no débito e crédito, e ainda consultar o saldo do cartão Comum e as previsões das partidas dos ônibus.

Os terminais Diadema e Piraporinha fazem cadastramento de cartão Comum e Escolar e a venda e recarga de créditos em dinheiro, de segunda a sexta das 6h às 20h e sábado das 8h às 12h.

A Central de Atendimento da Loja Sou funciona na rua Graciosa, 125, no Centro, e faz cadastramento e emissão de segunda via e resolve problemas como bloqueio, de segunda a sexta das 8h às 18h. Também vende créditos à dinheiro.

O usuário tem a opção de comprar crédito para o cartão Comum pagando em crédito, débito e pix no shopping Praça da Moça, de segunda a domingo das 10 às 22h, ou no shopping Diadema, na Estrada do Rufino, 735, Serraria, de segunda a sábado das 8h às 22h e domingo das 8h às 20h.

Outros dois postos de auto atendimento para compra de crédito do cartão Comum em débito, crédito e pix são a Padaria Souzela, na av. NS dos Navegantes, 737, no Eldorado, e na Padaria Navegantes, na av. Antônio Sylvio Cunha Bueno, 533, no Inamar, de segunda a domingo das 6h às 22h.