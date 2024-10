Diadema aumenta em 210% podas e cortes de árvores na atual gestão

A Prefeitura de Diadema já realizou, desde janeiro de 2021 até agora, 13.494 podas e cortes de árvores, média de 3.400 serviços realizados por ano. O número é 210% maior do que a média realizada na gestão anterior, de 1.100 serviços por ano. O trabalho de podas e cortes de árvores vem sendo realizado regularmente e os pedidos passaram a ser atendidos com mais agilidade desde o lançamento do Colab, aplicativo para solicitações de serviços diversos para a administração municipal.

Desde agosto de 2022, quando o Colab foi lançado, até setembro de 2024, já foram recebidos 2.589 pedidos de cortes e podas de árvores. Pedidos que necessitem de desligamento da rede elétrica permanecem abertos até que a Enel faça o serviço, e por isso, o índice de resolução não é de 100% dos atendimentos.

Na tempestade de chuva e vento que atingiu a cidade no dia 11 de outubro, a ação ineficaz da Enel fez com que imóveis ficassem no escuro por mais de 72 horas. O prefeito Filippi montou um gabinete de crise exclusivamente para lidar com os impactos da tempestade e para cobrar da Enel e da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) o restabelecimento da energia elétrica na cidade, que chegou a ficar com 80% dos imóveis sem luz.