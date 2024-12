Diadema apresenta os avanços na Assistência Social e Cidadania

A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), celebra os avanços conquistados nesta gestão, que contribuíram para o fortalecimento das políticas sociais no município. Foi implementado um amplo conjunto de ações e projetos, ampliando o alcance dos serviços socioassistenciais e garantindo mais dignidade à população.

A inauguração de um novo espaço para o Centro de Referência à População em Situação de Rua (Centro Pop), logo nos primeiros meses do mandato, refletiu o compromisso com a assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. A reforma do CRAS Inamar e a implantação do CRAS Promissão ampliaram o atendimento às famílias e comunidades locais, enquanto o serviço itinerante com o CRAS Móvel aproximou os serviços socioassistenciais da população.

Além disso, foram implantadas a Casa de Passagem e a República Jovem, para oferecer acolhimento e proteção a jovens em situação de risco, a Residência Inclusiva, para atender pessoas com deficiência em situação de violação de direitos, e o Centro Dia para Pessoa com Deficiência, um espaço dedicado ao atendimento especializado e ao fortalecimento da inclusão social.

Houve ampliação significativa do atendimento do Cadastro Único e dos Programas do SUAS, beneficiando mais famílias em situação de vulnerabilidade do município. As vagas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos também foram ampliadas para atender crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência de todas as regiões. Foi implantado o Vale Alimentação, para reforçar a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade, e mais vagas foram abertas no acolhimento institucional para atender crianças e adolescentes, além de manutenção dos serviços para idosos e pessoas em situação de rua, garantindo suporte continuado a esses grupos. O atendimento nos núcleos especializados foi reforçado, beneficiando famílias, crianças, adolescentes, idosos e seus cuidadores.

Gestão compartilhada

A realização de conferências municipais permitiu a discussão de propostas voltadas a idosos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e à assistência social, enquanto as eleições dos conselhos de direitos garantiram a participação popular e o controle social. Além disso, cursos de formação e capacitação foram promovidos para servidores e para a rede socioassistencial, incluindo formação em escuta especializada. Foram implantados serviços de cuidadores em domicílio para pessoas idosas e realizados cursos de formação para cuidadores e cursos de como melhor atender a população idosa.

A gestão também avançou no planejamento com a elaboração de planos municipais para pessoas idosas e em situação de rua, sempre com a participação da comunidade, e na readequação de instalações, como as reformas nos Conselhos Tutelares e no Conselho de Direitos RECAD. Os fundos municipais da criança, do adolescente e da pessoa idosa também foram regulamentados e encontram-se ativos.

“A SASC segue comprometida em promover a justiça social e a inclusão, garantindo que os serviços oferecidos pela prefeitura sejam cada vez mais acessíveis e eficazes para a população de Diadema,” concluiu a secretária municipal Márcia Barral. “Esses avanços refletem a dedicação da gestão municipal em construir uma cidade mais humana e solidária.”