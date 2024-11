Diadema apresenta experiência do Carro da Vacina em evento nacional do SUS

O Carro da Vacina, ação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema, foi apresentado como experiência exitosa durante a 2ª Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS, em Brasília, nesta segunda-feira (18/11). O evento foi organizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e contou com apresentação de mais de 300 iniciativas exitosas selecionadas entre 800 experiências enviadas.

O encontro reuniu trabalhos relacionados ao fortalecimento das ações de imunização no território municipal, troca de experiências, diálogo e aprendizado, além de dar visibilidade às práticas municipais.

A coordenadora do Programa de Imunização de Diadema, Shirley Felix Cezario de Melo, apresentou o trabalho ‘Vacinação Itinerante: O Instrumento de Divulgação e Apoio às Ações de Imunização em Diadema’. “A imunização é uma política pública fundamental para proteger as pessoas de doenças. Foi incrível participar e poder mostrar uma das nossas ações. Também conferir experiências de outros estados e municípios para consolidação das coberturas vacinais”, destacou.

Entre os destaques dos impactos das políticas, a coordenadora citou o aumento da cobertura no município. “A cobertura das vacinas VIP e Penta passou de 86%, em 2022, para 96% em 2023. Em 2024, estamos conseguindo manter 98%”, comemorou.

A iniciativa de vacinação itinerante é pioneira na região do Grande ABCD e teve início em outubro de 2023. O veículo possui estrutura para armazenamento, manipulação e aplicação das doses de vacinas.

O principal objetivo do Carro da Vacina é facilitar o acesso da população aos imunizantes e ampliar a cobertura vacinal, em apoio ao trabalho já realizado pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Para isso, o veículo vai aos locais de difícil acesso, empresas, escolas, ações culturais e de maior circulação de pessoas.

Rede

Além do Carro da Vacina, o município realiza sensibilização durante os atendimentos, visitas de agentes comunitários de saúde, campanhas de divulgação nas redes sociais e busca ativa.

O município registrou a maior cobertura vacinal da região em crianças até um ano de idade, com 98% em 2023.

Diadema conta com sala de vacina em todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para aplicação de doses do calendário vacinal. Para se vacinar é preciso levar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS. Crianças devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsáveis.

ImunizaSUS

O projeto ImunizaSUS tem foco na qualificação dos profissionais de saúde que atuam diretamente com ações de imunização. Desde 2021, capacitou mais de 52 mil pessoas, entre profissionais de saúde, gestores municipais e estudantes universitários. A iniciativa do Conasems, em parceria com o Ministério da Saúde, também já lançou séries documentais sobre a história e importância das vacinas, além de pesquisas sobre cobertura vacinal no país.