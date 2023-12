Diadema apresenta ações de Humanização na Atenção Hospitalar

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema promoveu, nesta terça-feira (05/12), o 7º Seminário de Humanização do Hospital Municipal de Diadema (HMD) para profissionais da rede municipal. O objetivo é apresentar as ações realizadas ao longo do ano, aquelas que serão implantadas e discutir a humanização durante todo o processo de cuidado. Entre 2020 e 2022, em razão da pandemia pela covid-19, o evento foi realizado online, apenas para os funcionários do serviço. Neste ano, o público foi ampliado e a atividade realizada no auditório do Quarteirão da Saúde (QS).

A abertura contou com a apresentação dos palhaços da “A Esperada Companhia” e da Lira Musical de Diadema. O grupo Radio Taissô estimulou o público a participar da ginástica laboral. “É com imensa alegria q recebemos vocês hoje para conhecer um pouco do nosso trabalho do HM. O GT Humaniza tem uma longa história no hospital e, a cada dia, estamos aprimorando as ações e levando um pouco mais de humanização para os nossos pacientes. Na saúde não é só o cuidado assistencial, da doença, é cuidar das emoções”, afirmou a diretora assistencial do HMD, Denise Pellegrin.

De acordo com o coordenador da Atenção Hospitalar, Evandro José Gonçalves, o atendimento humanizado precisa ter a conexão entre profissional e paciente de forma acolhedora. “Só vamos melhorar, quando enxergarmos o outro que está sendo atendido como alguém próximo, nossa família. E a equipe está nessa linha de trabalho”, ressaltou.

Acolhimento

O acolhimento tem início com classificação de risco, utilizada para saber a gravidade do estado de saúde do paciente, seu potencial de risco e outras informações importantes para direcionar o atendimento, sendo os mais graves atendidos imediatamente e os não urgentes, em tempo maior. Orientação do Fluxo do Usuário no Serviço de Urgência e Emergência com o uso de faixas coloridas e piso tátil, além da Cultura de Segurança do Paciente (CSP), com identificação correta do paciente, melhor comunicação entre profissionais, procedimentos para evitar infecções e reduzir quedas, são algumas das ações.

Entre as ações já realizadas estão o Projeto Biblioteca Itinerante; Palhaçada Hospitalar: As Esperadas Visitas; visitas das gestantes à maternidade; Projeto Mãe Canguru; Grupo de Orientação e Apoio na Unidade Neo-Natal; Práticas Humanizadas de Terapia Intensiva Adulto; em Unidade NeoNatal; Práticas Integrativas e Complementares em Terapia Ocupacional na UTI; Projeto Terapêutico Singular (PTS); Visita Virtual (online) – acolhimento e comunicação; Visita Beira Leito do Serviço de Ouvidoria; Grupo de Trabalho da Pessoa Idosa; e Grupo do “Autocuidado” e do “Bom Dia” em psiquiatria.

Outra medida adotada, neste ano, foi a implantação do Serviço de Cuidados Paliativos para pacientes e suas famílias mesmo quando não há terapias convencionais para tratar a doença. Já para os trabalhadores, há Jornal Interno Digital; Rodas de conversa com espaço de escuta para profissionais de saúde; Coral; e Práticas Integrativas em Saúde (PIS) com os profissionais.

“Quero agradecer toda a equipe que trabalhou arduamente neste ano. Nos últimos 12 meses, conseguimos mudar muita coisa no HM e ano que vem tem muita coisa para fazer”, completou o diretor geral do HMD, Marco Antônio Nadal, sobre os projetos desenvolvidos e melhorias que vem sendo realizadas no prédio.

Guia

Após a retrospectiva do trabalho desenvolvido neste ano pela Comissão de Humanização do Hospital Municipal de Diadema (GT Humaniza HMD), o grupo fez o lançamento do Guia de Boas Práticas Assistenciais e Humanização na Atenção Hospitalar, um material que oferece dicas práticas para criar um ambiente hospitalar acolhedor e centrado no paciente. O documento, disponível aqui, está alinhado com as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) e permeia as ações desde a chegada do paciente até a alta médica.

A hospitalização é um período sensível para o paciente, por isso, ouvir, respeitar e cuidar, não apenas das condições médicas, mas também das necessidades emocionais, têm impacto positivo na melhora e no processo de cura do indivíduo. “Além disso, as práticas de humanização são importantes tanto para o cuidado com o paciente como para o profissional que cuida de outra pessoa. Esse guia vai nortear as ações desenvolvidas”, pontuou a coordenadora da Comissão de Humanização, Bruna Bernardi.

Durante o evento, a psicóloga Pamela Lana palestrou sobre “Humanização também é Saúde”. Também foi apresentada a atualização do Projeto Lean nas Emergências no HMD, que visa agilizar o atendimento e reduzir a superlotação na Urgência e Emergência. As experiências exitosas ao longo deste ano renderam o convite do Ministério da Saúde para apresentação no Workshop Lean nas Emergências, no próximo dia 13 de dezembro. As atrações artísticas ainda contaram com o violinista Ricardo de Melo e Coral HMD.

Estrutura

O Hospital Municipal possui mais de 200 leitos e conta com uma equipe de aproximadamente 900 profissionais para realizar, em média, 14 mil atendimentos de pronto socorro por mês e 700 internações. “É importante quando a pessoa chega lá ter um espaço para sentar, o acompanhante ter uma cadeira para ficar, um biombo no setor de observação para privacidade dos pacientes. Parece simples, mas isso também vem para contribuir no processo de humanização do atendimento”, explicou o secretário municipal de Saúde, José Antônio da Silva.

Ele ainda ressaltou a importância do investimento de recursos federais na área. “Comemoramos a vinda de recursos para construirmos um novo hospital porque isso faz parte da estratégia de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). Isso vai nos ajudar a avançar cada vez mais no trabalho de humanização porque o equipamento também contribui dando condições para que os profissionais deem o seu melhor”.

Até a construção ser finalizada, a Prefeitura realiza melhorias no prédio atual para proporcionar maior conforto à população atendida. A Administração já investiu cerca de R$ 897 mil em revitalizações e reparos.

