Diadema anuncia futura nova sede da Delegacia da Mulher

Depois de muitos anos atendendo na rua Santa Rita de Cássia nº 42, na região central, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Diadema vai mudar de endereço. Para tanto, o prefeito José de Filippi Júnior solicitou à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã que tomasse providências no sentido de alugar um novo imóvel. A boa notícia foi anunciada pela delegada da DDM, Renata Cruppi, durante a cerimônia de celebração do 3º aniversário da Patrulha Maria da Penha da GCM de Diadema, realizada nesta quinta-feira (14), no Teatro Clara Nunes.

“Faço questão de agradecer imensamente às equipes da Patrulha, porque o apoio, o esforço e a dedicação de vocês são fundamentais para a proteção das mulheres com medidas protetivas. Nossa união e consciência são imprescindíveis para vencermos a violência”, afirmou a Delegada da Mulher.

Com relação a mudança de imóvel, Dra. Renata Cruppi agradeceu à Prefeitura e disse estar muito feliz. “Eu e a minha equipe estamos muito contentes porque vamos ganhar melhores condições de trabalho. Mudar para uma sede maior e mais confortável vai permitir melhorar o atendimento das mulheres, mas também das muitas crianças e adolescentes que passam pela nossa DDM”, comemorou Dra. Renata.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Deivid Couto, o processo de locação já começou. “Já conversamos com o Delegado Seccional. Agora vamos providenciar o Convênio junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nossa plano de metas é empenhar esforços para que a futura sede DDM passe a atender 24 horas”, anunciou Deivid.

Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema

Em três anos de trabalho, a Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema realizou mais de 17 mil rondas/atendimentos. Ao todo, foram acompanhadas 841 medidas protetivas, resultando em mais de 50 prisões em flagrante por descumprimento ou agressões. O tema escolhido para celebrar o terceiro ano de trabalho foi “Educar para Proteger: Diga Não à Violência”.

Além da vice prefeita de Diadema, Patty Ferreira, a festa reuniu muitos representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sociedade civil, GCMs de várias cidades, 24º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Civil e outras organizações. Outra autoridade que marcou presença foi Tamires Sampaio, assessora especial do Ministério da Justiça e Segurança Pública e coordenadora do PRONASCI. O ex-secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, também esteve presente.

Como ninguém faz nada sozinho, os parceiros diretos da Patrulha Maria da Penha da GCM Diadema também fizeram questão de comparecer e prestigiar o aniversário: Ministério Público do Estado de São Paulo, a Delegacia da Mulher de Diadema e a Casa Beth Lobo.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, está em Brasília, mas enviou um vídeo parabenizando a Patrulha. “Quero mandar um abraço especial para as coordenadoras: GCM Simone e a GCM Luta. E em nome delas, cumprimentar todo o efetivo da GCM. Aproveito para lembrar que o melhor trabalho contra a violência é a educação e a prevenção”, disse Filippi.