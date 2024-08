Diadema abrigará Centro Verde de Desenvolvimento Sustentável

A Prefeitura de Diadema, em apoio à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), tem o prazer de convidar toda a cadeia industrial da cidade para o evento de lançamento do Projeto I Am Verde: Inovação Aberta para Múltiplas Aplicações Verdes, a ser realizado no Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300, Centro – Diadema -SP), no dia 11 de setembro de 2024, às 18 horas.

O Projeto I Am Verde é uma parceria interinstitucional e nacional liderada pela Unifesp em parceria com a Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Amazonas, Escola SENAI de Mecatrônica “Armando de Arruda Pereira” (SENAI-SP), Instituto de Tecnologia Ambiental (SENAI-SC), empresa INSIDER (Comércio e Confecção de Peças do Vestuário Ltda) e a empresa KEMIA (TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA).

O projeto piloto desta iniciativa intitula-se “Produtos Químicos Inovadores de Base Biológica ou Mediante Reciclagem para uma Indústria Automotiva Verde”, apoiado pela Finep. Complementarmente, outros subprojetos financiados pelo CNPq e pela FAPESP também apoiam a iniciativa. A proposta original tem como objetivo central a criação de um centro interdisciplinar, interinstitucional, nacional e de referência internacional para o desenvolvimento de inovações tecnológicas verdes.

O I Am Verde almeja ser um indutor de interações sinérgicas entre as comunidades científico-acadêmicas, empresarial e governamental, para uma cadeia produtiva nacional mais sustentável. Dessa maneira, a presença de todos poderá garantir o nascimento de um consórcio nacional de alto impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil em Diadema.

Solicitamos que confirme presença pelo formulário https://forms.gle/VYUx249VGnhwGajw5