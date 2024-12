Diadema abre nova unidade do Bom Prato Móvel

A segunda unidade do Bom Prato Móvel de Diadema foi inaugurada ontem, 10/12, ao lado da UBS da Vila Nova Conquista, com um cardápio especialmente gostoso e saudável: arroz branco, feijão carioca, frango italiano, chuchu refogado e banana de sobremesa. O novo ponto de alimentação fica na avenida Presidente Juscelino, nº 759, e atenderá de segunda a sexta-feira, a partir das 12 horas, até o término dos 300 marmitex. O limite de fornecimento é de uma refeição por pessoa ao preço de R$ 1,00.

Para escolher o local, a Prefeitura contou com dados do estudo de território da UBS Nova Conquista, cuja área é de grande concentração populacional. O endereço do novo Bom Prato Móvel tem fácil acesso e localização centralizada junto ao Núcleo Habitacional Nova Conquista, mas também fica próximo ao Núcleo Habitacional Naval, na Vila São José.

A inauguração do serviço contou com a presença da vice-prefeita, Patty Ferreira; dos secretários municipais Luci Uliana (Segurança Alimentar) e Zé Antônio (Saúde); da gerente da UBS Nova Conquista, Lívia Fernandes Torres; do ex-secretário de Segurança Alimentar, Gel Antônio; e do presidente da Associação de Moradores, Cícero.

Com 72 anos de idade, dona Odete Oliveira foi a primeira da fila. Aposentada, ela disse que reside na própria Comunidade há mais de 30 anos, juntamente com uma filha e um neto. “Assim que fiquei sabendo da inauguração já me preparei para participar também. Eu já conheço o Bom Prato de outra cidade, mas fica longe pra gente ir todo dia. Agora que é pertinho de casa posso vir mais vezes e até divulgar para outras pessoas porque é comida de muita qualidade e com um preço que cabe no bolso”, contou dona Odete.

A secretária de Segurança Alimentar de Diadema, Luci Uliana, ressaltou “que o novo serviço simboliza o lema do prefeito Filippi de que ninguém faz nada sozinho. O Bom Prato Móvel de Diadema é resultado da parceria da nossa Prefeitura com o Governo do Estado em prol da segurança alimentar da população”.

“Em 2021, tínhamos apenas dois restaurantes populares da Prefeitura que juntos conseguiam fornecer 1.400 refeições por dia. Mas agora, depois de muito investimento e parcerias exitosas, temos seis pontos de alimentação, totalizando 4.600 refeições”, explicou Luci Uliana.

“Nossa equipe está muito feliz porque é uma grande conquista conseguir oferecer cada vez mais à população esse direito fundamental à alimentação. Por isso, aproveitamos para agradecer ao prefeito Filippi o apoio dedicado à Secretaria de Segurança Alimentar, desde a sua primeira gestão com a implantação dos Sacolões Municipais, depois a criação Banco de Alimentos e outros equipamentos”, finalizou a secretária Luci.

Destacando o compromisso da Prefeitura no combate à fome, a vice-prefeita, Patty Ferreira, relembrou que o Governo assumiu em 2021, em plena pandemia. “Encontramos na cidade pessoas passando fome e se alimentando com resto de comida do lixo. Prontamente, começamos a enfrentar aquela situação com mais investimentos na Segurança Alimentar, Saúde, Educação, Assistência Social e outras áreas importantes como o Fundo Social de Solidariedade”, destacou a vice-prefeita.

Para o secretário municipal de Saúde, Zé Antônio, o trabalho conjunto entre as áreas de Saúde e a de Segurança Alimentar é muito importante e significativo para o bem estar do povo. “Promover uma boa alimentação é investir na prevenção de doenças e fortalecer a saúde da população. Por isso, mais uma vez parabenizo o prefeito Filippi por mais essa conquista social”, afirmou o secretário de Saúde.

Bom Prato é parceria do Estado com a Prefeitura

O Bom Prato Móvel em Diadema é resultado de parceria entre o Governo do Estado, criador do programa, e a Prefeitura Municipal. A primeira unidade a operar na cidade foi o Bom Prato Eldorado, no ano de 2022, que serve 1.100 refeições/dia, também ao custo de RS 1,00, e 300 cafés da manhã/dia, ao preço de R$ 0,50. O café começa a partir das 7h e o almoço a partir das 10h30.

Aos sábados o restaurante do Eldorado, localizado na Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1904, também abre, distribuindo 800 pratos e 150 cafés. Neste dia, o diferencial é que todas as refeições são pelo sistema marmitex.

Quanto as unidades móveis, a primeira a atender o público foi a do Jardim Marilene, na Vila Nogueira. Por vários meses ela funcionou na Praça Francisco Vicente e, a partir do dia 18 de novembro último, passou a atender na Avenida Dom João VI com a Rua Espanha, no bairro Taboão, servindo 400 pratos/dia.

O Programa Bom Prato é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS). Em Diadema a ação alimentar conta com despesas custeadas por ambos os governos. O propósito do programa é oferecer alimento de qualidade e a preço acessível para a população.

SERVIÇO

2ª Unidade do Bom Prato Móvel Diadema

Av. Presidente Juscelino, nº 759 – Vila Nova Conquista (ao lado da UBS)

Ao preço de R$ 1,00, serão 300 marmitex por dia, de segunda a sexta-feira, a partir das 12 horas