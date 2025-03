Diadema abre nova turma de curso para cuidadores de idosos

Em parceria com o Instituto de Ação Social (IAS) Eneas Tognini, a Secretaria de Assistência Social de Diadema (SASC) dará início, no próximo dia 24/3, à 5ª turma do Projeto “Cuidado Humanizado em Domicílio para Pessoas Idosas”. O objetivo da formação é capacitar e formar cuidadores sociais para realizar atendimento humanizado e acompanhamento em domicílio a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos, prioritariamente aqueles sem retaguarda familiar, e já formou 35 cuidadores.

“Este é um trabalho que nunca foi feito antes na cidade,” explicou o secretário Eduardo Minas, da SASC. “E, com essa nova turma, vamos ampliar esse trabalho, trazendo cada vez mais as famílias e a sociedade para essa discussão”. Ele também afirmou que é preciso continuar a pensar o futuro a médio e longo prazo, com a inserção do idoso nas políticas públicas de Saúde e de educação da cidade. Hoje Diadema conta com perto de 60 mil idosos, para uma população de mais de 420 habitantes.

Erica Prudente, coordenadora do NAEPI (Núcleo de Atendimento Especializado à Pessoa Idosa do IAS Enéas Tognini), ressaltou a importância desse atendimento especializado para a população idosa de Diadema. “O trabalho realizado promove melhorias na qualidade de vida do idoso. Ele se sente alegre e passa a ter uma vida plena”, afirmou.

O curso dura cerca de 3 meses e conta com aulas realizadas nas dependências do Instituto de Ação Social Enéas Tognini, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Os estudos são divididos em três módulos teóricos (Formação Cidadã; Conteúdo Específico do Cuidador/Conceitos Gerontológicos; e Atividades Lúdicas e Recreação) e um módulo prático (Formação Prática – Atuação em Domicílio/Estágio).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelos telefones 11 2375-5198 / 11 4071-9409 / 11 95918-3241. Para participar, basta ser morador de Diadema e ter entre 15 e 59 anos.