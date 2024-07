Diadema abre licitação para construção do Novo Hospital Municipal

A Prefeitura de Diadema publicou no Diário Oficial nº667, desta sexta-feira (05/07), a abertura do processo licitatório para construção do novo prédio do Hospital Municipal de Diadema (HMD). Essa etapa é fundamental para contratação da empresa ou consórcio que vai elaborar e desenvolver projetos básicos e executivos, além de erguer o novo prédio e reformar e ampliar a edificação existente no local. O próximo endereço do HMD será onde funciona o Paço Municipal.

A expectativa é a de conhecer a empresa vencedora da licitação no dia 8 de outubro. O investimento total para construção do Novo Hospital está estimado em R$ 320 milhões, sendo que R$ 287,3 milhões virão do Governo Federal, em parceria do Ministério da Saúde e com operação financeira da Caixa.

“Esta é uma obra que a cidade vem sonhando há muito tempo. O atual Hospital Municipal, no bairro Piraporinha, já cumpriu seu papel e agora é hora de Diadema ganhar um equipamento moderno e com capacidade de atender nossos moradores. Quem mora e ama Diadema, como eu, sabe da importância do Novo Hospital Municipal”, afirmou o prefeito de Diadema, José de Filippi Junior.

Serão mais de 25 mil m2 de área construída, divididos em 12 andares, disponibilizando 212 leitos nas especialidades de clínica médica e geral, pediatria, ortopedia, vascular, saúde mental, UTI, obstetrícia, canguru (espaço físico destinado à reinternação da mãe com seu bebê prematuro) e geriatria. O hospital ainda terá o primeiro banco de leite municipal.

O secretário de Governo, Mário Reali, explica que esse tipo de contratação permite ter um preço justo com maior assertividade. “Como a empresa que vai executar a obra é a mesma que vai planejar, ela pode pensar soluções e evitar contratempos durante a obra, ganhando agilidade e precisão na execução”, afirma o arquiteto e urbanista.

Para adiantar o processo, a Prefeitura iniciou a demolição de parte do Paço Municipal, em 28 de maio deste ano, por equipes próprias. Algumas secretarias foram transferidas para outros espaços e, atualmente, o local abrange os gabinetes do prefeito e da vice-prefeita, as secretarias de Comunicação e Planejamento e Gestão, ouvidoria e controladoria.

O Ministério da Saúde (MS) garantiu o repasse de R$ 287,3 milhões, em outubro do ano passado, com contrapartida complementar da Prefeitura, para a obra que vai modernizar e acolher o principal complexo hospitalar municipal. O prazo de conclusão é de 30 meses, a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Secretaria de Obras, que responderá pela fiscalização dos serviços.

O edital da Concorrência Pública nº 02/2024 OMDI nº 12547/2024 e SEUS anexos estarão disponíveis nos seguintes locais: site da Prefeitura Municipal de Diadema https://portal.diadema.sp.gov.br/licitacoes/ (Compras Públicas \ Consulta de Editais e Atas \ Obras e Serv. Eng.) e no site Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP: www.gov.br/pncp/pt-br.

Durante

Até a conclusão do novo prédio, a população continuará sendo atendida no atual prédio do Hospital Municipal, em Piraporinha. A Administração tem investido na estrutura do espaço, além da reorganização da rede municipal de saúde.

Foram investidos mais de R$ 1 milhão em intervenções como conserto em portas e paredes, manutenção, pintura interna, além da reforma e ampliação da recepção com construção de três banheiros e mais uma sala de classificação de risco. As melhorias devem ser concluídas neste ano.

Reformulação da rede

Duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão em andamento, no Centro e no bairro Paineiras, e serão entregues neste ano. E a região sul já conta com o Pronto Atendimento Eldorado, reformado e entregue à população em 29 de maio.

A Rede Primária também foi beneficiada com a revitalização de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com o Programa UBS Nota 10. Mais acolhedora. Mais acessível. Mais humana. A 20ª Unidade foi entregue em dezembro de 2023.