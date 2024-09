Diadema abre inscrições para pareceristas culturais pela Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura de Diadema divulgou, nessa sexta-feira, 30 de agosto, o edital da seleção de pareceristas culturais pela Lei Aldir Blanc.

As inscrições foram prorrogadas e começaram na sexta-feira, 30 de agosto, com término no dia 6 de setembro.

Serão contratados 21 pareceristas, sendo 3 para cada linguagem artística: artes cênicas, artes visuais, audiovisual, culturas populares e tradicionais, hip hop, literatura, música ou pontos de cultura. Cada funcionário irá receber R$4.500.

Para os pontos de cultura, serão selecionados, à parte, 3 parceiristas e cada um irá receber uma quantia de R$8.000

Para ter acesso ao edital na íntegra, acesse o link http://diariooficial.diadema.sp.gov.br/