Diadema abre inscrições para Oficina de Culinária Vegana

A partir de hoje, segunda-feira (26/2), a Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema está com inscrições abertas para a Oficina Culinária de Alimentação Vegana, realizada dentro do Projeto Cozinha Criativa.

São 60 vagas e os interessados devem fazer o cadastramento por meio do link: bit.ly/oficinaalimentacaovegana ou, via telefone, ligando para o número (11) 4053-3947. As chamadas serão atendidas de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 14h. Enquanto houver vagas as inscrições ficarão abertas.

Serão dois dias de formação da mesma oficina. Em cada dia, uma turma de 30 alunos participa do aprendizado culinário, que acontecerá em 6 e 20 de março próximos. Ao fazer a inscrição o candidato deve optar por um dos dias.

A Oficina Culinária de Alimentação Vegana será ministrada na cozinha didática do Restaurante Popular Campanário – João Carlos Alves – Av. Luís Carlos Prestes, 606, Taboão. As aulas vão acontecer das 9h às 13h e durante sua realização haverá apresentação sobre a alimentação vegana e preparo de receitas de pão e de hambúrguer vegano.

Todos os cursos e oficinas oferecidos pelo Projeto Cozinha Criativa são gratuitos e voltados para moradores de Diadema. O Projeto foi criado no ano de 2021 e seu objetivo é qualificar pessoas para que elas retornem ao mercado de trabalho ou, por meio de iniciativas da economia solidária, consigam fomentar renda.