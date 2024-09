Diadema abre inscrições para Oficina de Bolos Gelados

Com mais de 25 vagas abertas a Prefeitura de Diadema oferece para a população da cidade a Oficina Bolos Gelados. A capacitação acontece no próximo dia 30 de setembro, das 9h às 12h, na cozinha didática do Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CRESAND), e o cadastramento será aceito até o preenchimento de todas as colocações.

As inscrições para aprender a fazer bolos diferentes ocorrem de duas maneiras: via o link https://forms.gle/dNdQADuE1HPQqizV9 ou ligando para o telefone 4053-3940, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 14h. Nas duas formas, os pedidos de participações serão confirmados por e-mail e por isso o candidato deve aguardar.

A formação Bolos Gelados é realizada pela Secretaria de Segurança Alimentar (SESA), por meio do Projeto Cozinha Criativa, que visa a geração de renda. No próximo dia 23 de setembro, uma outra turma fará esta mesma oficina e, no total, mais de 50 pessoas participarão das duas edições.

Mais oficinas – Amanhã, quinta-feira (19/9), das 9h às 13h, no CRESAND, outros 25 moradores de Diadema partilham da Oficina Cozinha Italiana, uma das mais saborosas gastronomias do mundo, composta de iguarias a base de carnes, massa e tipos diversos de vegetais. Durante a realização, os alunos vão acompanhar todas as etapas do preparo do tradicional prato Nhoque de Batata.

Em 12 de setembro último, mais um grupo de inscritos também fizeram a Oficina Cozinha Italiana e receberam outros conhecimentos sobre a rica culinária mediterrânea.