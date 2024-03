Diadema abre inscrições para o curso Melhor Peso Agora: Emagreça com Qualidade

A Secretaria de Segurança Alimentar está com inscrições abertas para o curso “Melhor Peso Agora: Emagreça com Qualidade”, que orienta a população sobre alimentação e nutrição e estimula as práticas alimentares saudáveis.

São 30 vagas disponíveis e os interessados devem ligar para os telefones 4053-3945, 40453-3946 e 4053-3944, para fazer o pedido de inscrição. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Podem fazer “O Melhor Peso Agora”, moradores de Diadema, a partir de 18 anos, e que estejam com excesso de peso ou obesidade. Em caso de grande procura pelas vagas, a prioridade é para as pessoas que apresentam comorbidades, que são doenças que em razão da gravidade, podem potencializar os riscos à saúde. Entre elas estão: hipertensão arterial, diabetes e arritmia cardíaca.

O curso é gratuito, tem duração de dois meses, e as aulas acontecem uma vez por semana. Ministrado por nutricionistas do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND), durante o estudo são realizadas, entre outras atividades, dinâmicas elaboradas por psicóloga e professor de educação física.

Também é feito acompanhamento alimentar, por meio de diário e realizadas pesagens e aferições da circunferência da cintura. No final, para quem concluiu o estudo, é ofertado um plano alimentar individualizado com receitas.