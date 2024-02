Diadema abre Concurso Público para preenchimento de 157 vagas

A Secretaria de Administração e Gestão Pessoas da Prefeitura de Diadema realiza, em conjunto com o Instituto Mais, o 43º Concurso Público, Edital 001/2024, para o preenchimento de 157 vagas do quadro funcional. Os salários variam entre R$ 1.632,88 (Ensino Fundamental Completo ou Incompleto) até R$ 5.628,13 (Ensino Superior Completo). Os candidatos aprovados terão os seguintes benefícios concedidos: Vale Transporte; Vale Refeição no valor de R$ 12,26 por dia, para servidores que recebem até R$ 2.089,81; e Vale Alimentação, no valor de R$ 500,00.

As inscrições poderão ser realizadas pela internet, no período das 10h do dia 07 de fevereiro de 2024 até as 17h do dia 07 de março de 2024, por meio do endereço eletrônico www.institutomais.org.br. Somente será admitida inscrição via Internet.

O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 08 de março de 2024, disponível no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br ). O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line conforme Tabela I, constante no Capítulo I, deste Edital. As taxas de inscrição têm três valores: R$ 54,00 para Ensino Fundamental Completo ou Incompleto; R$ 65,00 para Ensino Médio Completo; e R$ 78,00 para Ensino Superior Completo.

O Formulário de Inscrição on-line estará disponível para inscrição até as 17h00 do dia 07 de março de 2024. O boleto bancário estará disponível para impressão no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), até às 17h do dia 08 de março de 2024.

O candidato interessado poderá realizar inscrição para mais de um cargo previsto neste Edital, tendo em vista que as provas serão realizadas em períodos distintos (dia 24 de março, pela manhã e dia 14 de abril à tarde).

Para obter mais informações, é preciso entrar em contato pelo telefone com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Mais por meio do telefone (11) 2539-0919, no horário das 09h às 17h (horário oficial de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br.

Para saber sobre solicitação da taxa de isenção, provas, inscrição para portador de deficiência, inscrição para negros, atribuições básicas dos cargos, anexos, relação de exames complementares, cronograma geral do concurso, classificação dos candidatos e etapas para ingresso na Prefeitura, consulte o edital disponível no link https://portal.diadema.sp.gov.br/sagep/administracao-e-gestao-de-pessoas-concurso-publico/

Confira os cargos que foram abertos para o 43º Concurso Público – Edital 001/2024:

Agente de Serviços Gerais, Agente de Serviços II – Borracheiro, Atendente de Consultório Dentário, Eletricista, Motorista I, Motorista Socorrista, Agente Administrativo II, Agente de Apoio Escolar, Técnico Agrícola, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Contabilidade, Analista de Sistemas – Banco de Dados e Administração de Dados, Analista de Sistemas – Geoprocessamento, Analista de Sistemas – Suporte e Segurança, Analista de Sistemas – Sustentação e Programação de Sistemas de Informação, Analista de Sistemas – Sustentação e Programação Visual e Web, Contador, Engenheiro Civil de Obras, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro – Telecomunicações e Rede, Fonoaudiólogo, Médico – Anestesiologista Plantonista, Médico –Cardiologista Adulto Ambulatório, Médico – Cardiologista Infantil Ambulatório, Médico – Cirurgião Geral Ambulatório, Médico – Cirurgião Geral Plantonista, Médico – Cirurgião Vascular Ambulatório, Médico – Cirurgião Vascular Diarista/Hospital, Médico – Clínico Geral Ambulatório, Médico – Clínico Geral Plantonista , Médico – Coloproctologista Ambulatório, Médico – Dermatologista Ambulatório, Médico – Ecocardiografista Adulto Ambulatório, Médico – Ecocardiografista Adulto Diarista/Hospital, Médico – Endocrinologista Adulto Ambulatório, Médico –Endocrinologista Infantil Ambulatório, Médico – Gastroenterologista Ambulatório, Médico – Gastroenterologista com Endoscopia Ambulatório, Médico – Generalista (Programa de Saúde da Família) Diarista, Médico – Geriatra Ambulatório, Médico – Ginecologista/Obstetra Ambulatório, Médico – Ginecologista/Obstetra Plantonista, Médico – Ginecologista/Pré-Natal Alto Risco Ambulatório, Médico – Hematologista Adulto Ambulatório, Médico – Infectologista Adulto Ambulatório, Médico – Intensivista Adulto Plantonista, Médico – Mastologista Ambulatório, Médico – Nefrologista Adulto Ambulatório, Médico – Neonatologista Plantonista, Médico – Neurologista Adulto Ambulatório, Médico – Neurologista Adulto Diarista/Hospital, Médico – Neurologista Infantil Ambulatório, Médico – Ortopedista Ambulatório, Médico – Pediatra Ambulatório, Médico – Pediatra Ambulatório de Prematuro, Médico – Pediatra Plantonista, Médico – Pneumologista Adulto Ambulatório, Médico – Proctologista Ambulatório, Médico – Psiquiatra Ambulatório, Médico – Psiquiatra Infantil Ambulatório, Médico – Psiquiatra Plantonista, Médico – Regulador Plantonista, Médico – Reumatologista Adulto Ambulatório, Médico – Sanitarista, Médico – Socorrista Plantonista, Médico – Ultrassonografista Diarista/Hospital, Médico – Urologista Ambulatório, Médico – Urologista Diarista/Hospital, Terapeuta Ocupacional.