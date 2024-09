Diablo IV promove nova campanha de incentivo à doação de sangue

Um dos principais ARPGs da atualidade, Diablo IV estará na Brasil Game Show 2024. O público do evento poderá ver e participar de ativações em um estande temático de Vessel of Hatred, expansão do jogo que será lançada em 8 de outubro.

Além de proporcionar experiências aos visitantes do evento, Diablo IV está promovendo, em parceria com a BGS e o Banco de Sangue de São Paulo, uma nova campanha de doação de sangue para que fãs e jogadores possam salvar vidas e ter a chance de visitar o maior evento de games da América Latina. Em 2023, a parceria foi um sucesso e a campanha recebeu mais de 400 doadores e salvou mais de 1,7 mil adultos/3,5 mil crianças.

A campanha acontece entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro e os interessados em participar deverão comparecer à unidade do Banco de Sangue de São Paulo sediada no bairro Paraíso. Durante a ação, as primeiras 133 pessoas que chegarem ao local em cada dia e participarem da campanha poderão resgatar uma camiseta exclusiva de Vessel of Hatred e um ingresso para visitar a Brasil Game Show 2024 no dia 10 de outubro (no total, 666 ingressos serão distribuídos).

O atendimento vai das 7h às 18h (horário de Brasília) e as pessoas que quiserem participar precisarão comparecer ao local juntamente com um documento oficial com foto, seja Carteira de Identidade ou CNH. Além disso, é necessário cumprir os seguintes requisitos básicos para realizar a doação de sangue:

Ter entre 16 a 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos. Menores de idade só podem doar com a autorização e presença dos pais;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não é permitido realizar a doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

Estar em boas condições de saúde;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum desde que evite alimentos gordurosos;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas;

Não ter tido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;

Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país);

Em casos de hipertensão, uso de medicamentos, cirurgias e COVID, consulte a equipe do banco de sangue;

Critérios específicos para o CORONAVÍRUS:

-Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

-Pessoas com teste positivo para Covid-19 sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

-Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de Covid-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

-Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen;

-Para caso de uso de medicamentos entrar em contato com nosso banco de sangue para verificar se é possível a doação.

Para mais informações sobre requisitos e cuidados após a doação de sangue, acesse o site do Banco de Sangue de São Paulo. Logo abaixo, confira os detalhes de serviço da campanha

Serviço

Data: 30 de setembro, 1, 2, 3 e 4 de outubro

Horário: 7h às 18h (horário de Brasília)

Local: Banco de Sangue de São Paulo – Paraíso

Endereço: Rua Tomás Carvalhal, 711 – Paraíso – São Paulo/SP

Informações sobre doação de sangue: Site do Banco de Sangue de São Paulo



Para saber tudo sobre Diablo IV, acesse o site oficial e encontre materiais em Gamespress. Confira também os perfis oficiais de Diablo do Brasil no Instagram, YouTube e Facebook.