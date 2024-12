Neste 2 de dezembro, o Brasil presta homenagem ao samba, um dos gêneros musicais mais emblemáticos do país, com eventos espalhados por diversas regiões. No Rio de Janeiro, os festejos começaram ainda no fim de semana, com desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que ocorreram entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. A capital carioca se prepara para mais um dia repleto de atividades dedicadas ao samba.

Na zona norte da cidade, o bairro de Oswaldo Cruz, conhecido por abrigar as tradicionais escolas de samba Portela e Império Serrano, será palco do lançamento do Caminho do Samba. Este projeto turístico é uma iniciativa conjunta da Embratur e da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o intuito de promover o samba como um patrimônio cultural e atrair visitantes internacionais. O evento contará com uma roda de samba e a famosa Feijoada da Tia Surica. Além disso, será inaugurado o Negro Muro, um mural em homenagem a Paulo Benjamin de Oliveira, ou Paulo da Portela, fundador da Portela, que possui 101 anos de história e é detentora de 22 títulos no carnaval carioca.

Ainda na zona norte, o bloco Bohemios de Irajá promove “Um Ato ao Samba”, uma celebração organizada pelo Terreiro de Crioulo em homenagem ao Dia Nacional do Samba. O evento ocorrerá na Avenida Monsenhor Félix e promete reunir sambistas e admiradores do gênero para uma tarde dedicada à música e à cultura popular.

No bairro do Andaraí, o Renascença Clube organiza a roda de samba Moacyr Luz e Samba do Trabalhador. Já em Vila Isabel, conhecida por sua forte tradição musical, as rodas de samba do Barão e Canta Canta, Minha Gente realizarão apresentações na Praça Barão de Drummond. Além das comemorações típicas, a ocasião servirá para discutir questões sociais importantes para a região. O cantor Raoni Ventapane destacou o papel transformador do samba em tempos difíceis: “Vamos renascer das cinzas e plantar novamente nosso arvoredo”, afirmou ele.

Outras atividades estão programadas para ocorrer na Pedra do Sal e no Beco do Rato, locais icônicos para o samba na cidade.

Comemorações Nacionais

As celebrações não se limitam ao Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Pagode do João será uma das atrações no Galpão Zona Norte. Em Brasília, a 18ª edição do projeto Rodoviária do Samba homenageará o falecido sambista Marcelo Sena na rodoviária do Plano Piloto. Na capital potiguar, Natal, Debinha Ramos lidera a roda Segunda de Vagabundo na Rotatória da Vila Rocas.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconhece o samba como patrimônio imaterial desde 2007, reforçando sua importância cultural para o Brasil. As festividades pelo Dia Nacional do Samba são um testemunho vibrante da rica herança musical brasileira e sua capacidade contínua de unir pessoas através da música.