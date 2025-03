Dia Nacional do Mel: CATI e CDA promovem sustentabilidade e qualidade na produção apícola

O Brasil celebra hoje, dia 17 de março, o Dia Nacional do Mel, uma data que destaca a importância da apicultura e meliponicultura para a biodiversidade, a economia e a saúde humana. No estado de São Paulo, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), vinculadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São, desempenham papéis fundamentais no fortalecimento dessa cadeia produtiva.

A CATI promove ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da apicultura e meliponicultura, capacitando produtores e incentivando práticas que integram a produção de mel com a preservação ambiental. Por meio de programas e projetos, a CATI apoia pequenos e médios apicultores, oferecendo assistência técnica e promovendo a adoção de tecnologias que aumentam a produtividade e a qualidade do mel produzido no estado. Para saber mais sobre os projetos e programas da CATI, acesse o site oficial: CATI – Apicultura e Meliponicultura.

Já a CDA atua na inspeção sanitária e na garantia da qualidade dos produtos apícolas. A coordenadoria é responsável por fiscalizar a sanidade das colmeias e assegurar que o mel comercializado esteja em conformidade com os padrões de segurança alimentar. Além disso, a CDA incentiva a obtenção de selos de inspeção, como o Selo ARTE , que valoriza os produtos artesanais e permite sua comercialização em todo o território nacional.

O mel produzido em São Paulo é reconhecido por sua diversidade de floradas e alta qualidade, resultado do trabalho conjunto entre apicultores, técnicos e instituições como a CATI e a CDA. Além de ser um alimento natural e nutritivo, o mel é essencial para a preservação da biodiversidade, já que as abelhas desempenham um papel crucial na polinização de culturas agrícolas e plantas nativas.

Neste Dia Nacional do Mel, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento reforça seu compromisso com o fortalecimento da apicultura e meliponicultura no estado, promovendo iniciativas que unem tradição, inovação e sustentabilidade.

Para mais informações sobre os programas e ações da CATI e CDA, acesse os sites oficiais das coordenadorias.

CATI

A CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, criado em 1967 e sediado em Campinas. Com o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável, a CATI coordena ações de assistência técnica e extensão rural voltadas aos pequenos e médios produtores, enfatizando a produção animal e vegetal, além da conservação do solo e da água. Presente em todos os municípios paulistas por meio das Casas da Agricultura e 40 Regionais, oferece sementes e mudas de alta qualidade, garantindo competitividade e incremento da renda dos agricultores. Seu Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) disponibiliza mais de 20 variedades de sementes e cerca de 300 espécies de mudas de qualidade a custos acessíveis, incentivando a competitividade e garantindo a sustentabilidade do agronegócio regional. Site www.cati.sp.gov.br

CDA

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), criada em 2 de setembro de 1998, é responsável pelas atividades de Defesa Sanitária Animal e Vegetal no Estado de São Paulo. Como parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento estadual, tem como função a proteção do agronegócio paulista e a manutenção dos acordos comerciais nacionais e internacionais. Para isso, atua buscando a melhoria das condições sanitárias dos rebanhos e culturas de peculiar interesse do Estado, a garantia da inocuidade dos alimentos, aumentando a oferta e agregando valor aos produtos agropecuários. Suas atribuições legais e sua organização estão atualmente definidas pelo Decreto Estadual n° 66.417, de 30 de dezembro de 2021. Sua sede está localizada na cidade de Campinas e sua estrutura é composta por cinco departamentos, cinco centros técnicos, 40 Regionais de Defesa Agropecuária (CDA Regionais) e 40 Inspetorias de Defesa Agropecuária (IDA), além de outras Unidades de Defesa Agropecuária (UDA). Seu corpo técnico é formado por engenheiros agrônomos, médicos-veterinários, técnicos agropecuários e outros profissionais que compõem as carreiras de apoio agropecuário.