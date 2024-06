Dia Nacional do Imigrante: Museu da Imigração completa 31 anos e promove programação gratuita para comemoração

O Museu da Imigração (MI), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, celebrará, em 25 de junho, 31 anos de existência, promovendo o diálogo entre passado e presente a partir de diversas camadas da temática dos deslocamentos humanos. Em comemoração, os visitantes poderão participar de diferentes atividades no decorrer da semana.

Localizado no complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, o Museu resguarda a memória e a herança cultural dos primeiros migrantes que desembarcaram em São Paulo, criando um forte laço com as múltiplas comunidades migrantes e descendentes da capital e do interior paulista. Além da preservação da memória local, a instituição passou a priorizar as discussões sobre os processos migratórios atuais, como a questão do refúgio e dos deslocamentos por eventos climáticos extremos.

Olhando para a dicotomia entre memória e atualidade, a programação de aniversário do MI traz atividades que transitam entre os temas. Em 22 de junho (sábado), às 10h, as crianças poderão participar da ação Caça-Livros – por meio de dicas escondidas no Museu. Além disso, o Núcleo Educativo promoverá duas visitas especiais, às 11h e às 15h, celebrando os 31 anos da instituição. Ele abordará a relação com a histórica Hospedaria e os processos migratórios na sociedade, trazendo uma perspectiva única que privilegia a preservação, a comunicação e a expressão do patrimônio cultural das várias nacionalidades e etnias que contribuem para a diversidade da formação social brasileira.

Pensando na preservação de memórias pessoais, o MI convida o público a trazer até cinco fotografias do acervo pessoal para realizar uma oficina de conservação de fotografias. A atividade propõe que o visitante aprenda, de maneira acessível, a conservar fotografias em casa, apresentando os princípios de preservação indicados para tal objeto e ensinando a forma correta de manuseio e higienização das fotografias, além das opções de acondicionamento e guarda – incluindo digitalização das fotos.

No jardim, um palco será montado para receber a apresentação do coletivo Forró das Minas, quedestaca a pluralidade cultural do País, refletida nos processos migratórios entre Nordeste e Sudeste, com um repertório que exalta o forró pé de serra, a música e a cultura popular nordestina.

Já em 25 de junho (terça-feira), a visitação ao Museu será gratuita. A programação conta com as três exposições em cartaz: Migrar: experiências, memórias e identidades; Mova-se! Clima e deslocamentos; e Pertencimentos transnacionais: movimentos e ritmos na música africana. Na programação on-line, será promovido um bate-papo com a coordenação do MI sobre a história do Museu, destacando marcos importantes, desafios enfrentados e conquistas alcançadas. Além do debate em volta do impacto do Museu da Imigração na sociedade paulista, haverá uma discussão sobre seu papel na promoção da diversidade cultural, na educação histórica e na construção de pontes entre diferentes comunidades.

Serviço

31 anos do Museu da Imigração | Caça-Livros

Data: 22 de junho

Local: Espaço de Leitura Infantil

Horário: 10h

Público: crianças a partir de 6 anos, acompanhadas de responsável

Vagas: 10 famílias

Inscrição: 10 minutos antes da atividade

31 anos do Museu da Imigração | Visita Educativa

Data: 22 de junho

Local: Sala da Maquete

Horários: 11h e 15h

Público: público espontâneo | crianças a partir de 12 anos, jovens e adultos

Vagas: 20 pessoas

Inscrição: 10 minutos antes da atividade

31 anos do Museu da Imigração | Oficina de Conservação de Fotografias

Data: 22 de junho

Local: Ateliê Educativo

Horário: 14h

Público: público espontâneo | crianças a partir de 12 anos, jovens e adultos

Vagas: 12 pessoas

Inscrição: 10 minutos antes da atividade

OBS.: o visitante deve trazer até 5 fotografias, preferencialmente no tamanho 10 × 15 cm ou menor, do acervo pessoal para realização da oficina.

31 anos do Museu da Imigração | Apresentação musical do grupo Forró das Minas

Data: 22 de junho

Local: Jardim do Museu

Horário: 16h

Público: público espontâneo

31 anos do Museu da Imigração | Bate-papo on-line com a equipe do Museu da Imigração

Data: 25 de junho

Local: Zoom (link disponível clicando aqui)

Horário: 11h

Público: público espontâneo

OBS.: os certificados serão emitidos em até 15 dias após a atividade.

A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Museu da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP

Tel.: (11) 2692-1866

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h

Acessibilidade no local – Bicicletário na calçada da instituição | Metrô Bresser-Mooca