Dia Nacional do Controle da Asma: Grupo no Grande ABC capacita sobre tratamentos

O Ministério da Saúde estabeleceu 21 de junho como o Dia Nacional do Controle da Asma, data para conscientizar a população a respeito dos sintomas e como evitar efeitos mais graves. Acredita-se que cerca de 23% das pessoas no Brasil convivam com a doença, o que torna ainda mais necessário que sejam criadas estratégias para educar o público a respeito do tema. E na região do Grande ABC existe uma iniciativa para fortalecer o combate.

Trata-se do Movimento “Cuidados Adequados à Pessoa com Asma” (CAPA), aplicado no Brasil em parceria do International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) com integrantes do Grupo de Estudo e Pesquisa Respiratória na Atenção Primária à Saúde (Gepraps), órgão ligado ao Centro de Estudos em Saúde Coletiva do Centro Universitário FMABC.

O movimento teve programas piloto na Inglaterra, na Espanha e em Portugal, e consiste na ideia de espalhar o conhecimento sobre os tratamentos adequados para a asma para evitar a utilização excessiva de broncodilatadores de curta ação, que costumam ser acionados em momentos de crise asmática.

O lema do CAPA é “fazer as coisas certas e apenas as coisas certas da forma certa para as pessoas certas, com a dose certa, independente do contexto”. Isso significa que durante os treinamentos os participantes são orientados a seguir tratamentos que foquem no cuidado a longo prazo, para evitar que os episódios de crise sejam mais graves.

A asma é uma doença inflamatória pulmonar crônica caracterizada pelo estreitamento dos brônquios, canais que levam ar aos pulmões. Pessoas com asma tem dificuldade para expirar o ar, o que provoca sensação de sufocamento. Sinais recorrentes são falta de ar, tosse crônica, chiado e aperto no peito.

O tratamento foca na orientação e identificação dos fatores desencadeantes e agravantes, especialmente no ambiente domiciliar. Os pacientes recebem medicação para prevenir as crises, e também a chamada medicação de alívio ou de resgate, para aliviar os sintomas quando há piora no quadro. Mas é comum ver o abuso desse segundo tipo de medicação e o posterior agravamento da doença.

“Os pacientes acham que devem usar o broncodilatador porque ele reduz crises, mas o uso excessivo aumenta os riscos, porque as pessoas param de usar os medicamentos corretos e passam a ter crises ainda piores. A asma é uma doença inflamatória e deve ser tratada como tal. O CAPA surgiu para conscientizar nesse sentido, com ferramentas que explicam a importância de usar a medicação correta”, explica Sonia Maria Martins, coordenadora do Gepraps.

Os treinamentos realizados pelos especialistas do Gepraps expandem os conceitos abordados pelo CAPA para profissionais da saúde da Rede de Atenção à Saúde (RAS), em especial as equipes de atenção primária em diversas regiões do país, que por sua vez repassam o conhecimento para suas equipes e para os pacientes, criando uma corrente unida para o tratamento eficaz da doença.

Aqui no Brasil nós estamos no nível 3, as pessoas que receberam o treinamento já estão fazendo projetos locais, ensinando pessoas em unidades básicas de saúde e os pacientes também”, explica Sônia. O grupo da FMABC também disponibiliza manuais e artigos sobre a asma em seu site, além de “cartões de desafios” com questões dinâmicas que capacitam os leitores sobre as particularidades da doença. Os interessados em fazer parte dos treinamentos CAPA promovidos pelo Gepraps podem entrar em contato com o grupo pelo site gepraps.com.br.