Dia Nacional do Ciclista: Saiba como transportar bicicletas nos Transportes Metropolitanos

Muitos passageiros são ciclistas e, durante o trajeto no Transporte Metropolitano, transportam suas bicicletas. Para facilitar a locomoção de quem usa o transporte metroferroviário para passear ou trabalhar, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) possui algumas regras para facilitar o deslocamento e deixar a viagem mais segura.

Transporte sobre trilhos

Na CPTM e no Metrô, o transporte de bicicletas é permitido de segunda a sexta-feira, entre as 10h e 16h e também das 21h até o fechamento. Já aos finais de semana e feriados, é liberado durante toda a operação comercial. As bicicletas dobráveis e elétricas também são permitidas, desde que estejam embaladas em capa ou bolsa protetora, não ultrapassem a medida de 150x60x30cm e sejam de tamanho convencional (duas rodas propulsão humana e motor elétrico na roda). Apenas é permitido uma bicicleta por passageiro, sempre de tamanho convencional e limpa (sem barro, lama, graxa), para manter o conforto nos trens.

Para facilitar a circulação, são aceitas até quatro bikes por trem, sempre no último vagão. Vale lembrar que é proibido andar de bicicleta nos acessos e áreas internas das estações. Para não impedir o fechamento das portas e não obstruir a entrada e saída dos usuários, é recomendado manter distância das portas. Menores de 12 anos com bicicletas devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

No momento do embarque na estação, o passageiro deve informar a um funcionário que está portando a bicicleta antes de validar seu bilhete, para ter sua passagem autorizada através da cancela. É proibido o transporte de bicicletas nos elevadores, portanto deve ser realizado exclusivamente nas escadas rolantes, somente para subir e com o freio acionado. A bicicleta não pode ser largada no chão, encostada na parede e nem colocada sobre os bancos. Em caso de emergência, incidente com paralisação do sistema e evacuação, o passageiro deve deixar sua bicicleta no trem. Danos causados aos demais usuários, a si próprio ou ao patrimônio dos trens e estações são de responsabilidade do ciclista.

Bicicletários e paraciclos

Além de auxiliar no deslocamento ágil e seguro, as empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – oferecem mais de 8 mil vagas em bicicletários e paraciclos.

Confira mais informações sobre os bicicletários e os paraciclos disponíveis nas estações e terminais dos transportes metropolitanos:

CPTM – Os passageiros da Companhia contam com mais de 3,6 mil vagas em 19 bicicletários próprios. Existem mais dois bicicletários administrados por terceiros, somando mais de 2,3 mil vagas. Os bicicletários administrados pela CPTM são gratuitos. Para utilizá-los, basta fazer o cadastro mediante apresentação de RG e levar o próprio cadeado e corrente para prender a bicicleta.

No site da Companhia, o ciclista encontra todas as informações dos locais e regras para uso dos bicicletários:Link

EMTU – A EMTU mantém bicicletários nos terminais metropolitanos Jabaquara, São Bernardo do Campo, Santo André Oeste, Americana, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Luiz Bortolosso (Osasco), Cecap (Guarulhos) e Vila Galvão (Guarulhos). Além disso, o VLT conta com bicicletário com controle de acesso na Estação Barreiros, em Santos, e outras 12 estações com bicicletários externos de livre acesso. São mais de 1,1 mil vagas totalmente gratuitas nos bicicletários da EMTU.

Mais informações sobre horários, locais e regras no site: Link

Metrô – O Metrô conta com paraciclos distribuídos em 35 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. O uso dos paraciclos é gratuito e os ciclistas devem levar seus próprios cadeados e correntes. O Metrô não se responsabiliza pelo dispositivo de segurança ou demais acessórios deixados na bicicleta.

Outras informações, no site do Metrô: Link

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.