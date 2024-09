Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose: saiba como prevenir a doença

O dia 16 de setembro é marcado como o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, uma data que ressalta a importância das ações preventivas e do diagnóstico precoce dessa condição que afeta milhões de brasileiros. A trombose, também conhecida como Trombose Venosa Profunda (TVP) ou flebite, é uma condição grave causada pela formação de coágulos sanguíneos nas veias, especialmente nas pernas, que pode levar a complicações fatais, como a embolia pulmonar.

Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), com dados do Ministério da Saúde, revelou que, entre janeiro de 2012 e agosto de 2023, mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido à trombose venosa. No último ano analisado, a média diária de internações superou 165 pacientes, um número alarmante.

Segundo o Dr. Pablo Mendes, médico vascular da Kora Saúde, a trombose pode ser evitada com medidas preventivas simples, como a prática regular de atividades físicas e uma dieta balanceada. “O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações sérias, como a embolia pulmonar, que podem ser fatais. A educação da população sobre fatores de risco, como sedentarismo, tabagismo, uso de anticoncepcionais e até viagens prolongadas, é crucial para reduzir os casos de trombose”, afirma o especialista.

O tratamento da trombose varia de acordo com a gravidade do quadro. Em casos leves, podem ser indicados medicamentos anticoagulantes que impedem a formação de novos coágulos e ajudam a dissolver os existentes. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de trombolíticos, que atuam na dissolução rápida dos coágulos, ou até procedimentos cirúrgicos para remover o coágulo. “O acompanhamento médico contínuo e o uso de meias de compressão também fazem parte do tratamento, ajudando a prevenir complicações futuras”, acrescenta Dr. Pablo.

Para a prevenção, é fundamental adotar hábitos saudáveis, como evitar o sedentarismo, manter-se hidratado, evitar longos períodos de imobilidade e, em casos de risco elevado, seguir orientações médicas específicas, como o uso de anticoagulantes profiláticos.

A gravidade da trombose está nas suas possíveis consequências. “A TVP é considerada uma patologia grave, principalmente por dois motivos: a principal complicação é a embolia pulmonar, uma das maiores causas de morte súbita no mundo, e a evolução para a Síndrome Pós-Flebítica, que pode causar insuficiência venosa grave e incapacidade laborativa”, alerta o médico.

O combate à trombose depende de uma combinação de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Campanhas de conscientização, como o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, desempenham um papel essencial em alertar a população sobre a importância de se cuidar e buscar orientação médica ao menor sinal de risco.