Dia Nacional de Combate e Luta Contra o Reumatismo

Doenças reumáticas ou reumatológicas caracterizam-se por comprometer o sistema músculo-esquelético, como cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Algumas doenças reumáticas podem, ainda, comprometer outras partes e funções do corpo, como rins, coração, pulmões, olhos, intestino e até a pele.

Existe mais de uma centena de doenças reumáticas. Entre as mais comuns estão a osteoartrite – conhecida como artrose -, fibromialgia, osteoporose, gota, tendinites e bursites, febre reumática, artrite reumatoide e outras patologias que acometem a coluna vertebral.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de brasileiros são acometidos por essa categoria de doenças. Para a médica reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg, a principal preocupação no combate as doenças reumáticas, está na falta de diagnóstico e tratamento precoce, que pode levar à perda de qualidade de vida e incapacidade física. “A maioria das doenças reumáticas tem como manifestações iniciais a dor persistente e o inchaço nas articulações. Essa dor pode surgir como uma espécie de fisgada ou pontada ao realizar tarefas e movimentos simples, como por exemplo manejar um garfo ou faca para se alimentar ou subir escadas”, explica a médica.

Situações como esta causam dificuldades que podem afetar o dia-a-dia e até mesmo atividades no trabalho dos pacientes. De fato, hoje as doenças reumáticas estão entre as principais causas de afastamento e aposentadoria precoce por doença. “O ideal é procurar um médico especializado para diagnosticar, tratar e nortear quanto à realização de atividades adequadas. A melhor forma de se cuidar é, sem dúvidas, seguindo as orientações do seu médico, praticar exercícios físicos, manter uma boa alimentação leve e colorida, somada a um estilo de vida saudável”, conclui a especialista.