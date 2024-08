Dia Nacional de Combate ao Fumo: Dicas para excluir o vício

Em recente estudo, a Fundação do Câncer revelou que o tabagismo é responsável por 80% dos óbitos por câncer de pulmão no Brasil, afetando quase igualmente homens e mulheres. O dado alarmante reforça a urgência de conscientizar a população sobre os riscos do uso do tabaco e a necessidade de adotar medidas de prevenção eficazes.

Ao se aproximar do Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, a Clínica da Cidade, pioneira em medicina acessível, destaca a importância de hábitos saudáveis e cuidados preventivos para reduzir os impactos devastadores do tabagismo na saúde.

“Parar de fumar é um dos passos mais importantes que alguém pode dar para melhorar a saúde. Nosso objetivo sempre foi oferecer à população um serviço completo e a preço justo para que todos possam ter uma vida prolongada e de qualidade. Por isso, criamos o pacote Saúde em Dia – desenvolvido para oferecer uma visão abrangente da saúde com exames completos e avaliações detalhadas que permitirão uma análise precisa do estado de saúde de maneira geral – incluindo orientações de profissionais competentes que auxiliam em diversos aspectos, como o ato prejudicial de fumar”, explica Rafael Teixeira, CEO da Clínica da Cidade.

Confira seis dicas da Clínica da Cidade sobre prevenção ao tabagismo

Educação e Conscientização:

Informar-se sobre os riscos do tabagismo é o primeiro passo para a prevenção. Conheça os danos que o cigarro pode causar ao seu organismo e compartilhe essas informações com amigos e familiares.

Promova um ambiente livre de fumo:

Crie espaços onde o fumo não é permitido, tanto em casa quanto no trabalho. Isso não só reduz a exposição ao fumo passivo, mas também desestimula o hábito de fumar.

Apoio profissional:

Se você ou alguém que você conhece está tentando parar de fumar, busque ajuda profissional. Os médicos na Clínica da Cidade oferecem orientações e os direcionamentos mais adequados.

Acompanhamento médico:

Parar de fumar pode ser um desafio, e contar com o apoio de um médico pode fazer toda a diferença. Na Clínica da Cidade, nossos profissionais de saúde estão prontos para oferecer consultas acessíveis e personalizadas, ajudando você a traçar um plano de cessação eficaz.

Monitoramento de saúde regular:

O tabagismo pode deixar sequelas, mesmo após o abandono do hábito. Realize exames regulares para monitorar sua saúde, garantindo a detecção precoce de possíveis problemas e promovendo um tratamento adequado.

Suporte psicológico:

O aspecto psicológico do vício é significativo. Nossa equipe de psicólogos oferece atendimento que ajudam a lidar com a ansiedade e o estresse associados à cessação do tabagismo.