Dia Nacional da Saúde: entenda como esporte pode auxiliar em um estilo de vida saudável

Comemorado em 5 de agosto, o Dia Nacional da Saúde serve como um importante lembrete para a necessidade de cuidar do corpo e da mente. O objetivo da data é promover a conscientização sobre a importância de cuidar-se, estimulando os hábitos saudáveis da população. Entre esses hábitos, está a prática de atividade física regular, um dos pilares fundamentais para a manutenção da vitalidade do corpo e que possui inúmeros benefícios.

Paolo Sciavicco, médico e franqueado da Fast Tennis, rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática da modalidade em uma experiência única e divertida, afirma que, além do corpo, atividade física também é importante para a saúde mental. “O esporte, independente da modalidade, libera endorfinas, substâncias que promovem a sensação de bem-estar e ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, exercitar-se promove a melhora do humor e o aumento da autoestima, já que a superação de desafios e o alcance de metas estabelecidas ajudam na confiança em seguir praticando e melhorando no que se propõe a fazer”, afirma.

Os benefícios físicos também são visíveis e o médico explica que podem ser inúmeros. “A prática regular de esportes como o tênis, por exemplo, fortalece o sistema circulatório e auxilia na prevenção de doenças vasculares, graças ao aumento da circulação sanguínea e fortalecimento muscular proporcionado pelo jogo. Esse esporte também promove desenvolvimento da coordenação motora e promoção de hábitos saudáveis. Além disso, age diretamente no fortalecimento de musculaturas como pernas e panturrilhas”, explica o especialista.

Um importante fator a ser citado é a importância da atividade física para o controle de peso. De acordo com estudo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a organização global de saúde pública Vital Strategies publicado em 2023, aponta que 56,8% dos brasileiros está com excesso de peso. “A prática regular de atividade física incide diretamente na queima de calorias e, consequentemente, no controle do peso corporal, auxiliando na prevenção da obesidade e do agravamento de doenças como diabetes e hipertensão, por exemplo”, completa o franqueado afirmando que a adoção de um estilo de vida ativo é um investimento na longevidade e na qualidade de vida.