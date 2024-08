Dia Nacional da Saúde conscientizar é o melhor remédio

Para conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a terem um estilo de vida mais saudável, a data 05 de agosto foi criada em 1967 para ser o Dia Nacional da Saúde em homenagem ao dia de nascimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz. De lá para cá muitas doenças foram erradicas graças ao médico sanitarista. Atualmente, a comemoração é mais abrangente e leva informações à população de como prevenir diversas doenças.

Cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de doença reumatológica causando muitas dores e limitações na mobilidade e na qualidade de vida. Entre as muitas doenças, as patologias que merecem cuidados são: cuidados são: Osteoartrite (popularmente conhecida como Artrose), Gota, Fibromialgia, Osteoporose, Artrites pós-infecciosas (após Chikungunya, por exemplo), Artrite Reumatoide, Espondiloartrites, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Fenômeno Raynaud, Sindrome de Sjögren.

“Para se ter um diagnóstico assertivo é importante ficar atento aos sintomas que podem ser indícios destas ou de outras doenças reumáticas, que podem surgir em pacientes mesmo sem antecedentes familiares de autoimunidade”, diz Lucas Guimarães Nolasco Farias, reumatologista da clínica EVCITI.

O sintoma mais comum é a dor, que pode vir acompanhada por inchaço, vermelhidão, rigidez ou dificuldade em mexer aquela articulação doente, podendo ocorrer em diversas partes do corpo, especialmente mãos, punhos, pés, tornozelos, joelhos, quadris, ombros e costas. Em alguns casos cansaço, sono não reparador, boca seca, olho seco, dormência, dores musculares e determinados tipos de lesões na pele, ainda que inespecíficas, podem sinalizar a presença de alguma doença autoimune e é importante que a pessoa seja avaliada por um reumatologista.

A Reumatologia avançou muito ao longo dos anos e hoje existem tratamentos modernos e seguros, especialmente os imunobiológicos, que podem agir diretamente na via inflamatória que é responsável pela doença. Na Clínica EVCITI – Centro de Infusão e Terapia Imunobiológica em São Paulo, que possui um corpo clínico especializado formado por neuroimunologia, reumatologia, reumatologia pediátrica, dermatologia e gastroenterologia e uma das poucas clínicas da capital a realizar o exame capilaroscopia perinungueal, proporciona um tratamento multidisciplinar de acordo com o diagnóstico do paciente e é referência e doenças raras e autoimunes.

“Nos casos de doenças autoimunes mais raras como a Esclerose Sistêmica, a Síndrome, as Miopatias Autoimunes Sistêmicas, as Vasculites Sistêmicas e tantas outras Colagenoses, cujo diagnóstico é feito através da combinação da história clínica contada pelo paciente, do exame físico minucioso e de exames complementares de laboratório, de imagem e a capilaroscopia perinungueal”, diz Lucas Guimarães Nolasco Farias, reumatologista da clínica EVCITI

A conscientização em buscar ajuda médica é muito importante para minimizar os impactos das doenças e ter uma vida mais saudável. Além dos tratamentos clínicos, o reumatologista indica pequenas mudanças nos hábitos diários como; dieta balanceada, realização de atividade física regular, minimizar o consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo, usar protetor solar, ter hobbies que proporcionam bem-estar e, consequentemente, mantêm a ansiedade controlada são algumas das estratégias, para que se possa ter uma vida com mais qualidade.

Dr. Lucas Guimarães Nolasco Farias é reumatologista na clínica EVCITI pertencente ao Grupo CITA (Centros Integrados de Terapia Assistida), referência em tratamentos de doenças autoimunes no Brasil e que possui o Selo de excelência DNA USP.