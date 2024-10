Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo

O Dia Nacional de Luta Contra o Reumatismo, celebrado no dia 30 de outubro, tem a proposta de conscientizar a população sobre as doenças reumáticas, suas formas de prevenção e seus tratamentos. Reumatismo é um termo abrangente que se refere a diversas condições que afetam articulações, músculos, tendões e tecidos conectivos. Comumente, é utilizado para descrever doenças autoimunes e inflamatórias, como artrite e lúpus, mas também inclui condições que envolvem partes moles e causam dores localizadas, como tendinites e gota, além de dores generalizadas, como na osteoartrite e fibromialgia.

Existem mais de 200 doenças reumáticas e as mais comuns são Artrite Reumatoide, Lúpus Eristematoso Sistêmico, Fibromialgia, Osteoartrite e Espondiloartrite Axial. Segundo o médico reumatologista da clínica EVCITI, Dr. Lucas Guimarães, ainda existem resultantes de outras condições, como acúmulo de cristais, perda de densidade mineral óssea ou alterações na cartilagem, como: Gota, Osteoporose e Osteoartrite.

“Como existem muitas enfermidades, é importante buscar ajuda médica, especialmente, o reumatologista que irá realizar exames e dar o diagnóstico preciso e entrar com o tratamento mais adequado, a fim de prevenir complicações e sequelas”, diz Dr. Lucas Guimarães. “O diagnóstico é feito por meio de avaliação clínica, exames de sangue, radiografias e, em alguns casos, ressonância magnética”, afirma o reumatologista.

Concluído o diagnóstico, o especialista entra com o tratamento mais adequado com medicamentos, que incluem anti-inflamatórios, analgésicos, corticosteroides e medicamentos modificadores da doença, fisioterapia para melhorar a mobilidade e a força, mudanças no estilo de vida como dieta saudável e exercícios, e, em casos mais severos, cirurgia para reparar ou substituir articulações danificadas.

As causas do Reumatismo podem ser variadas e incluem fatores genéticos, como predisposição familiar, fatores ambientais (infecções, exposição a toxinas e lesões), bem como alterações do sistema imunológico, levando à produção de anticorpos que fomentam que o corpo ataque os seus próprios tecidos.

Já nas doenças raras, segundo o reumatologista, o diagnóstico depende de uma investigação precisa e preferencialmente direcionada por um médico especialista, “o especialista terá como objetivo excluir causas mais prevalentes que justifiquem aqueles sintomas e buscar através de exames físico e complementares entender melhor o quadro clínico” explica. “Algumas doenças reumáticas raras incluem a Doença de Sjögren, a Esclerose Sistêmica, as Vasculites Sistêmicas e as Miopatias Autoimunes Inflamatórias e o diagnóstico dessas condições pode ser desafiador e pode ser confundido com outras doenças, devido à sobreposição de sintomas. Avaliações clínicas detalhadas e exames laboratoriais são essenciais para o diagnóstico preciso”, orienta Dr. Lucas Guimarães.

As doenças reumáticas podem impactar significativamente na qualidade de vida, causando dor, fadiga e limitações na mobilidade. “Para lidar no dia a dia, as pessoas com essas enfermidades podem buscar grupos de apoio e acompanhamento psicológico, manter uma rotina de atividade física e ter um canal aberto de comunicação com profissionais de saúde capacitados”, recomenda o especialista.

Dr. Lucas Guimarães – médico reumatologista da clínica EVCITI, pertencente ao Grupo CITA.