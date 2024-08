Dia Nacional da Farmácia: SP tem vagas de emprego, cursos gratuitos e linhas de crédito

Celebrado em 5 de agosto, o Dia Nacional da Farmácia ressalta a importância desse estabelecimento no atendimento à saúde da população. Para o segmento farmacêutico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca vagas de emprego disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), os cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP e as linhas de microcrédito fornecidas por meio do Banco do Povo.

Diariamente, os PATs oferecem oportunidades de trabalho para o setor, nos mais variados cargos. Há vagas para farmacêuticos, auxiliares e técnicos de farmácia, balconistas e atendentes, entre outras funções disponíveis para quem deseja atuar nestas áreas.

Foi o caso da Thais Theobaldo, 20 anos, que conseguiu uma vaga de auxiliar de farmácia em uma rede de hospitais em abril deste ano, por meio do PAT Ferraz de Vasconcelos. “Fui muito bem recebida pelos profissionais do PAT. O serviço me ajudou bastante. Me direcionou para essa vaga com carta de recomendação e fiz a primeira entrevista com uma representante da unidade. Em apenas uma semana, fui novamente chamada para conversar com a gestora e consegui o emprego. Essa foi minha primeira oportunidade na área”, conta.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 230 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.

Os PATs oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e à Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.

Qualificação gratuita e profissionalizante

Além dos PATs, a SDE oferece o programa Qualifica SP, com oportunidades gratuitas de qualificação profissional para jovens e adultos que desejam realizar cursos e atuar em estabelecimentos farmacêuticos.

Atualmente, há cursos abertos de balconista e atendente de farmácias nas modalidades Meu Primeiro Emprego e Novo Emprego. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.qualificasp.sp.gov.br, no qual é possível consultar os tipos de aula (presencial ou remota), além dos municípios participantes.

Desde 2023, o Qualifica SP já ofertou mais de 68 mil vagas em cursos nestas áreas.

Incentivo no Banco do Povo

O setor farmacêutico está sempre em expansão. Desde 2023 até o primeiro semestre deste ano, foram abertas 1.461 farmácias no estado de São Paulo, segundo levantamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

Para incentivar micro e pequenos empreendedores formais e informais da área e apoiar o desenvolvimento de atividades produtivas e estimular a geração de emprego e renda, a SDE também oferece linhas de microcrédito fornecidas por meio do Banco do Povo Paulista (BPP).

Roberto Carlos, de 60 anos, é químico com experiência na indústria farmacêutica e buscou auxílio no Banco do Povo de Caieiras, na Região Metropolitana, para investir em uma farmácia de manipulação. “Fui muito bem atendido, de forma rápida. Após avaliação da documentação para o crédito, o recurso saiu em 24 horas. O Banco do Povo nos ajudou muito. Foi uma guinada, uma mudança de vida. Atualmente, nosso negócio está funcionando e crescendo”, explica.

Os valores de créditos são entre R$ 200 e R$ 21 mil. Mais informações estão disponíveis no site: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br