Dia Nacional da Alfabetização: como incentivar esse aprendizado nas fases iniciais da educação

No dia 8 de setembro é celebrado o Dia Internacional da Alfabetização, data instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1966, com o objetivo de reconhecer o papel vital que a alfabetização desempenha no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos.

Além disso, a data busca conscientizar sobre a importância da alfabetização e da necessidade de proporcionar o acesso a uma educação de qualidade. Afinal, uma educação qualificada propicia melhores oportunidades de emprego e que as pessoas saibam exercer seus direitos.

Segundo a professora e autora do Sistema Anglo de Ensino para a Educação Infantil, Maria Célia Assumpção é crucial estimular a alfabetização nas fases iniciais da educação. “A aprendizagem é um processo contínuo, tão natural como a respiração. O impulso para aprender é tão natural que, ser privado da oportunidade, provoca aversão”, destaca.

A especialista salienta que aprender a ler de forma significativa, o quanto antes, pode trazer vantagens para a vida da criança. “Quanto mais cedo adquirir habilidades de leitura, maiores serão os benefícios, pois a leitura precoce facilita o acesso a informações e oportunidades acadêmicas e contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais essenciais para o sucesso pessoal e profissional”, explica.

Maria Célia traz dicas de como os professores e pais podem apoiar a alfabetização. Confira!

Criar um ambiente de aprendizagem positivo e estimulante

Para que a criança aprenda a linguagem escrita, é necessário transitar em um ambiente leitor, segundo a especialista. Sendo assim, a sala de aula deve ser o lugar onde ocorram as atividades de leitura e escrita de maneira significativa e útil, onde será possível a participação sem coerção ou avaliação e onde sempre poderá haver colaboração.

Utilizar métodos e materiais didáticos diversificados

Os materiais didáticos utilizados para esse aprendizado devem conter temas instigantes e um conteúdo que contemple formatos de textos escritos usados com frequência no cotidiano, bem como listas, poemas, textos informativos, narrativas, receitas, letras de música etc. Esses conteúdos devem proporcionar experiências em todos os campos de aprendizagem. Brincadeiras e interações, que envolvam dramatizações, jogos e projetos, podem tornar o aprendizado mais envolvente, dinâmico e significativo.

É importante que o professor possa adaptar o ritmo e a abordagem das aulas, conforme necessário. Isso inclui disponibilizar mais tempo para os alunos que precisem de apoio na aprendizagem e avançar rapidamente com os que possuem facilidade de assimilação.

Incentivar os pais e responsáveis a auxiliar neste processo

Os educadores devem fornecer aos pais e responsáveis materiais e estratégias que possam ser utilizadas em casa com a finalidade de apoiar na alfabetização. Neste sentido, recomendações de livros, jogos educativos e atividades de leitura em família podem ser ótimas opções. Para que os responsáveis saibam mais sobre como funciona a alfabetização, o professor pode organizar workshops, visando ensinar a promover a leitura e a escrita, as etapas do desenvolvimento da alfabetização e dar dicas práticas que podem ajudar neste processo.

Além disso, as escolas também podem convidar os pais e familiares para participar de atividades, como leituras de livros. Isso não só promove a importância da leitura, mas também permite que os responsáveis acompanhem o que está sendo feito na sala de aula.

Por fim, incentivar os pais a estabelecerem uma rotina de leitura em casa é uma estratégia eficaz, de acordo com Maria Célia. “Eles podem reservar um tempo diário para ler com as crianças e criar um espaço confortável e agradável para a leitura”.