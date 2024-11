Dia Municipal do Rock no Parque Central

O Parque Central será o ponto de encontro para os roqueiros de Santo André e da região neste domingo (24), na sexta edição do Dia Municipal do Rock da cidade. Das 11h às 19h, o espaço terá shows e estrutura para toda a família, com alimentação, bebidas, venda de mercadorias, lazer e muito mais – com entrada gratuita.

Realizado pela Secretaria de Cultura e pelo Coletivo Rock ABC, o evento terá apresentação de Vitão Bonesso, da Rádio Kiss FM, e reunirá as bandas Viper, Vulcano, Seventh Seal, CRAS, 3 Loucos, Manolos e Lorena Tá Com Fome.

Na parte estrutural, o Dia Municipal do Rock contará com praça de alimentação, cervejas artesanais e ainda terá espaço destinado ao incentivo e ao fortalecimento dos empreendedores da cultura rock do ABC, com feira da economia criativa (geek, bijuterias, decoração e outros), venda de LPs, CDs e camisetas underground, merchan das bandas participantes, feira literária e mais.

Data – O Dia Municipal do Rock de Santo André foi instituído pela Câmara Municipal em 2017. Celebrada oficialmente em 27 de setembro, a data é uma homenagem à fundação da loja Metal Music, do músico e comerciante Jean Gantinis, na região central da cidade.

Serviço:

6ª edição Dia Municipal do Rock

Data: 24/11 (domingo)

Horário: das 11h às 19h

Local: Parque Deputado José Cicote (Central)

Endereço: Rua José Bonifácio, s/n – Vila Assunção

Entrada gratuita