Dia Mundial sem Carro: programa do Governo de SP incentiva o transporte ferroviário no estado

O Governo de São Paulo vai investir cerca de R$ 200 bilhões nos próximos anos para que mais pessoas possam se locomover sem a necessidade de automóveis, proposta do Dia Mundial sem Carro, celebrado neste domingo (22). A mobilidade urbana é uma das prioridades desta gestão, que retomou obras paradas e anunciou novos projetos e investimentos.

O transporte sobre trilhos ganha destaque no desafio de tirar carros das ruas. Além de reduzir o trânsito e encurtar os tempos de deslocamento, trens e metrô são meios menos poluentes. Por meio do programa SP nos Trilhos, São Paulo contará com a construção de novas linhas de trens intercidades, Veículos Leves sobre Trilho (VLT), trens urbanos e novas linhas e extensões de metrô. Ao todo, são mais de 40 projetos e mais de 1 mil km de malha férrea a serem implementadas.

“O plano do SP nos Trilhos é levar essa fronteira para o interior por meio de projetos de parceria focados em trens de superfície e Veículos Leves sobre Trilhos nas cidades, tanto em transportes intermunicipais quanto em transportes dentro dos municípios”, diz Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos (SPI).

Conexão São Paulo-Campinas

O estado de São Paulo contará com um trem que ligará as cidades de São Paulo e Campinas. É o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte. Serão 101 quilômetros a serem percorridos em 64 minutos, com três estações. O leilão do TIC Eixo Norte ocorreu em fevereiro deste ano, quando a C2 Mobilidade sobre Trilhos (TIC Trens) saiu como a vencedora. As obras iniciam em 2026 e a operação deve começar em 2031.

O projeto também prevê a chegada de um Trem Intermunicipal (TIM), que ligará Jundiaí diretamente a Campinas. Serão 44 quilômetros de extensão. Nesse caso, a previsão é que os testes TIM comecem a operar em 2029.

A cidade de Campinas também receberá transporte via VLT. O projeto prevê uma ligação entre o centro de Campinas e o aeroporto de Viracopos, um trajeto de 22,4 quilômetros, e integração com o TIC São Paulo-Campinas. O VLT atenderá o bairro do Campo Grande, em Campinas: “Há uma demanda muito grande. Sempre se requer acesso à [rodovia dos] Bandeirantes. Vamos atender parte dessa demanda com o VLT”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

Além disso, o veículo sobre trilhos também ligará Campinas à cidade de Sumaré, passando por Hortolândia. O projeto beneficiará três municípios e potencialmente 1,6 milhão de pessoas.

Conexão São Paulo-Sorocaba

Por meio de uma parceria público-privada (PPP), a região metropolitana de São Paulo será ligada à cidade de Sorocaba. O chamado TIC Eixo Oeste terá quatro novas estações, 100 quilômetros e um trajeto percorrido em uma hora. Com R$ 10 bilhões em investimentos, o leilão do TIC Sorocaba está previsto para o segundo semestre de 2025.

Sorocaba também receberá um VLT, com 13 estações. O projeto vai beneficiar 760 mil pessoas, sendo uma alternativa ao automóvel. “Diferentemente de uma linha de trem, que envolve segregação, o VLT envolve integração. Por isso, entendemos que esse tipo de transporte por trilhos vai inspirar novos projetos do programa”, reforçou o secretário.

Além disso, haverá a integração entre os dois projetos – VLT e o TIC Eixo Oeste, que por sua vez deve se conectar à Linha 8-Diamante.

Vale do Paraíba e Baixada Santista

Já o Eixo Leste do TIC vai ligar a região metropolitana de São Paulo a São José dos Campos e a outras cidades da região do Vale do Paraíba. De acordo com estudos preliminares, quatro municípios devem ser beneficiados pelo TIC Eixo Leste. Além disso, a população potencialmente atingida pela chegada do trem no Vale do Paraíba é de 2,7 milhões de pessoas.

No caso da Baixada Santista, o projeto que atenderá a população é o TIC Eixo Sul, que ligará a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral paulista. Nove municípios devem ser beneficiados, totalizando 1,8 milhão de pessoas potencialmente atendidas. Além de garantir um transporte mais eficiente, o TIC Eixo Sul vai desafogar o trânsito do Sistema Anchieta-Imigrantes. Estão sendo estudadas três opções de traçados para a ligação entre São Paulo e a Baixada.

Os estudos, tanto do TIC Eixo Sul quanto do Eixo Leste, devem ser concluídos em 2026. Além disso, a previsão é que o projeto seja levado ao mercado em 2027.